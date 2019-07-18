«Из-за значительных недостатков в работе»: Зеленский сообщил об отстранении главы «Укртрансбезопасности» Ноняка

Михаила Ноняка отстранили от обязанностей главы «Укртрансбезопасности».
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
Президент заявил, что Ноняка отстранили из-за отсутствия должного контроля за строительством украинских дорог.
- Если взять «Укртрансбезопасность», Украина ежегодно тратит 4 миллиарда гривен на дороги, а их нет. Они становятся все хуже и хуже. Даже те, которые построили, они очень некачественные. Именно из-за отсутствия надлежащего контроля, вчера из-за значительных недостатков в работе... мы отстранили от выполнения обязанностей руководителя «Укртрансбезопасности». За такими сделками стоят высокие должностные лица. Здесь должно быть реагирование антикоррупционных органов", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский позвонил Гройсману и «очень попросил» уволить главу «Укртрансбезопасности» Ноняка из-за коррупции в ведомстве.