«Из-за значительных недостатков в работе»: Зеленский сообщил об отстранении главы «Укртрансбезопасности» Ноняка

Михаил Ноняк Михаила Ноняка отстранили от обязанностей главы «Укртрансбезопасности».

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

Президент заявил, что Ноняка отстранили из-за отсутствия должного контроля за строительством украинских дорог.

- Если взять «Укртрансбезопасность», Украина ежегодно тратит 4 миллиарда гривен на дороги, а их нет. Они становятся все хуже и хуже. Даже те, которые построили, они очень некачественные. Именно из-за отсутствия надлежащего контроля, вчера из-за значительных недостатков в работе... мы отстранили от выполнения обязанностей руководителя «Укртрансбезопасности». За такими сделками стоят высокие должностные лица. Здесь должно быть реагирование антикоррупционных органов", - заявил Зеленский.