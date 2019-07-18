Визит Юрия Бойко в Николаев: Представление команды и встреча с рабочими «Зоря-Машпроект»

Во время своего визита в Николаев, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»Юрий Бойко встретился с жителями города и работниками николаевских предприятий, в том числе с представителями газотурбинного завода «Зоря» - «Машпроект». Последние обратились к лидеру с просьбой решить главный вопрос о работе завода – отсутствие постоянных заказов и фактическое отсутствие работы.

Об этом сообщает пресс-служба Анатолия Дворника.

Стоит отметить, что Николаевский завод «Зоря»-«Машпроект» - крупнейший Научно-производственный комплекс «Укроборонпрома» и некогда один из лидеров мирового газотрубостроения, который сегодня остался практически без заказов.

«Для завода принципиально важно, чтобы сохранилась газотранспортная система. Когда я был руководителем «Нефтегаза» мы заказывали у вас газотурбинные установки, ставили на газотранспортную систему, и они успешно работали, - ответил Юрий Бойко. - Главная задача сегодня для нас, что бы мы обеспечили газотранспортную систему работой, а работников «Зоря-Машпроект» соответственно постоянными заказами. Это и будет сделано, мы уже провели переговоры - будет новый заказ на транзит, а это значит у вас будут заказы».

На встрече Юрий Бойко также представил кандидатов-мажоритарщиков в Николаеве и по области от партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь», в том числе и Анатолия Дворника по 128 округу (Ингульский и Корабельный районы), который знает проблемы работников завода «Зоря-Машпроект» и готов помочь, как будущий народный депутат в решении их главной проблемы.