«Вы не способны на самопожертвование на благо народа», - Зеленский раскритиковал Парубия за отказ созвать внеочередную сессию Рады

Президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с письмом, в котором требует созвать внеочередное заседание украинского парламента.

Президент опубликовал письмо к Парубию в Facebook.

«Уважаемый господин Парубий! Я не удивлен Вашей отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и победа - это не самые сильные черты сегодняшнего парламента. Несколько удивлен я другим - Вашими словами о «неукоснительном соблюдении действующего законодательства». Открою Вам глаза. К сожалению, нынешний парламент в представлении народа Украины ассоциируется прежде всего с отсутствием коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов, 18-разовым голосованием за законопроекты и другими грубыми нарушениями Регламента», - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что эти факторы стали основанием для подписания указа о роспуске парламента, конституционность которого подтвердил Конституционный Суд.

«В то же время напоминаю Вам, что в соответствии со ст. 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. А Вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Рады нового созыва», - написал Зеленский, отметив, что один день работы парламента «стоит налогоплательщикам 13,3 млн гривен».

«Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали, - это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа! Мы изменим это 21 июля», - добавил Президент.

Напомним, президент Зеленский направил Парубию письмо, в котором попросил его созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля для принятия антикоррупционных инициатив. Спикер парламента счел проведение внеочередного заседания невозможным и предложил Зеленскому инициировать внеочередную сессию Рады.