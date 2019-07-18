СБУ начало отправлять в НАБУ материалы на топ-чиновников – глава НАБУ видит в этом улучшение отношений между ведомствами

НАБУ начало получать материалы от СБУ на топ-чиновников. Директор НАБУ Артём Сытник видит в этом «улучшение отношений с СБУ».

Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, на сегодня есть позитивные сдвиги в расследовании громких уголовных дел, в частности, о коррупции в оборонной сфере.

«Хотел бы отметить существенное улучшение отношений с СБУ. В НАБУ начали поступать материалы, касающиеся топ-чиновников. Такого раньше за 4 года не было никогда. Максимум что, от СБУ поступало – это материалы, которые касались небольших чиновников. Сейчас ситуация меняется, спасибо Баканову (глава СБУ – ПН) за последние сдвиги по тем делам, которые мы расследуем», - отметил Сытник.

Он добавил, что в данный момент наработано более 30 подозрений и они в ускоренном режиме обсуждаются с детективами. Также он надеется, что уже сегодня, 18 июля, будет объявлено подозрение еще одному высокопоставленному чиновнику.

Добавим, что заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка, отправил запрос в НАБУ, СБУ и ГБР относительно влияния частных лиц на решения судов и использования собственных связей в силовых органах для получения контроля над активами предприятия ООО «Восход Солар» в Березанке и пообещал сообщить о результатах.