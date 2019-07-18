В Украине на складах простаивает часть подаренного военного оборудования, - минобороны Канады

Некоторая часть полученного от международных союзников военного оборудования простаивает на украинских складах.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на интервью с министром обороны Канады Харджитом Саджаном.

Он рассказал о том, как в своей поездке в Украину видел подаренное другими государствами военное оборудование, пылящееся на складах и океанийских контейнерах.

Он убежден, что Украине стоит сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов, и призвал правительство страны как можно скорее определиться с оборонными потребностями и собственным видением канадской военной миссии.

«После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план», - отметил Саджан.

Добавим, что Канада осуждает решение России выдавать паспорта украинцам, проживающим на оккупированных территориях. Кроме этого, Зеленский и Трюдо обсудили возможность внедрения упрощенного въезда граждан Украины в Канаду и наоборот. А ранее Зеленский и премьер Канады договорились о поставках бронетехники Украине.