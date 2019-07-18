«Welcome to Ukraine»: Зеленский на английском обратился к иностранным бизнесменам с призывом инвестировать в Украину

Президент Владимир Зеленский обратился на английском языке к иностранным бизнесменам и призвал их инвестировать в Украину.

Видеообращение президент опубликовал 18 июля в Facebook.

- Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую, - говорится в заметке под видео президента.

- Я приглашаю Вас, инвесторы со всего мира, присоединиться к этой возможности (стать инвестором в Украине - ПН) и получить невероятное возвращение своих инвестиций, - говорит Зеленский.

По его словам, успех иностранных инвесторов в Украине, это и успех Украины. Он приглашает иностранцев в «страну свободы – Украину».

- Мы докажем вам, что является страной с мощным инвестиционным потенциалом, которая готова меняться и развиваться вместе с вами, - заверил Зеленский.

Также президент обратился к украинцам, которые живут за рубежом и призвал их делиться его видео: «чтобы бизнес из ваших стран отверг сомнения и начал инвестировать в Украину».

Напомним, ранее Зеленский на встрече с иностранными банкирами выступил за снижение кредитных ставок для бизнеса и населения.

Также президент обратился к украинцам, которые живут за рубежом и призвал их делиться его видео: "чтобы бизнес из ваших стран отверг сомнения и начал инвестировать в Украину".