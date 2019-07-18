«Мы хотим прекратить договариваться»: Зеленский рассказал, зачем ему нужно большинство в Раде

Зеленский в интервью «Откровенно с президентом» рассказал о том, зачем ему нужно большинство в Раде.

Соответствующее интервью было опубликовано на странице «Зе!Президент» на Youtube.

Так, Зеленский рассказал, что большинство в Верховной Раде дает ему возможность прекратить традицию «договариваться» и покончить с «политическими тёрками».

«Поэтому мы хотим набрать очень много голосов, высокий рейтинг, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чём-то говорить», - отметил он.

По его мнению, за 30 лет украинские политики достаточно часто шли на компромиссы, дабы сохранить эту традицию.

Добавим, что Президент заявил, что о досрочных выборах в местные советы говорить пока рано. А большинство жителей Николаев выступают за проведение досрочных выборов в местные советы после проведения парламентских выборов.