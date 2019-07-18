На Запорожчине пьяный водитель сбил двух велосипедистов – они не выжили

В селе Пологи, Запорожской области, произошло ДТП в котором погибли два велосипедиста.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Водитель «Audi 80» в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу, где сбил двух велосипедистов.

В результате происшествия, от полученных телесных повреждений велосипедист, мужчина 1975 года рождения, скончался на месте. Мальчик 2007 года рождения, который также ехал на велосипеде, был доставлен в больницу, где скончался в тот же день.

Водитель автомобиля задержан, открыто уголовное производство по признакам статьи УК 286 - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, как днём в воскресенье, 14 июля, на трассе «Николаев-Снигиревка» автомобиль «ВАЗ-21099» врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов. А ранее в Николаеве «Opel», выезжая из парковочного кармана, сбил женщину на мопеде.