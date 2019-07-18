Южноукраинская больница при поддержке нардепа Ливика закупила оборудования на 51,4 миллиона

Народный депутат Александр Ливик, в ходе визита в Южноукраинскую больницу, отчитался о результатах своей работы, а также рассказал, что город остался без дополнительных 15 миллионов на крытый манеж по вине местных депутатов. В то же время он получил для больницы субвенцию в сумме 51,4 миллиона.
Об этом сообщает Gard.news.
По словам нардепа, эту цифру могли увеличить до 100 миллионов, однако по причине блокирования работы Южноукраинского горсовета, депутаты не смогли принять бюджет, а больница освоить все выделенные средства.
- Сегодня мы остановились на цифре 51,4 миллиона гривен, это то, что получила Южноукраинская городская больница. Единственное, что могу сказать, была возможность догнать эту цифру до 100 миллионов. Почему не догнали? Потому что была ситуация непонятная, она и остается, в депутатском корпусе Южноукраинска, когда депутаты не могли провести сессии и распределить деньги, которые уже были выделены. Естественно, когда я приходил в Кабмин, мне совершенно спокойно показывали выписку из казначейства, что деньги лежат на счетах неосвоенные, что вы еще хотите получить? — отметил Ливик.
Кроме того, нардеп подчеркнул, что Южноукраинск по вине некоторых депутатов остался без крытого манежа, на которые уже было подтверждение Кабмина о финансировании проекта на 15 миллионов.
- Некоторые ваши депутаты сделали так, что бы город не получил 15 миллионов на строительство крытого спортивного зала-стадиона в одной из ваших школ. Уже было принято Кабмином решение о выделении 15 миллионов на строительство, сделана документация проекта, софинансирование города предусматривалось всего 3%, это всего 450 тысяч. Но депутаты вашего города (Квасневский и Григорян) принимают отрицательное решение. Я понимаю всю политическую подоплеку этого решения, кто принимал его, кто идет сейчас на выборы… Но тем не менее, идёт отказ от этого объекта, от этих денег. Теперь город собирается за 1,4 миллиона построить мини-футбольное поле. Потратить 450 тысяч и получить крытый стадион или потратить 1,4 миллиона и получить мини-футбольное поле? Но мне кажется, что уже не будет ничего там. В любом случае, хороший результат может быть только там, где руководители на своих местах! — сказал он.
Он отметил, что сегодня южноукраинские медицинские учреждения уже имеют достаточно неплохую, обновленную техническую базу, которая позволяет предоставлять населению качественные медицинские услуги.
- Перечень оборудования, на которое выделялись средства в этом и прошлом году, составляли непосредственно специалисты-медики местной больницы. В него включили то, без чего уже вообще нельзя было работать, в частности: современное оборудование и инструментарий для проведения диагностических обследований, транспорт для быстрой доставки врачей к пациентам, аппараты для реанимации тяжелобольных и поддержки новорожденных младенцев, прочее, — сказал нардеп.
По совам Ливика, это далеко не все, что нужно для предоставления полного спектра медицинских услуг. Работать еще есть над чем и в следующей каденции он намерен это делать.
Он отмечает, что кроме содействия материально-техническому переоснащению лечебных учреждений Южноукраинска, планирует позаботиться о решении вопросов, связанных с привлечением на территорию квалифицированных медицинских кадров.
- Ведь даже самая лучшая аппаратура, инструментарий — мертвый груз, если нет специалистов, которые умеют с этим работать, - говорит нардеп.
Деньги на закупку оборудования были выделены при поддержке Александра Ливика ещё в прошлом году. Решение вопроса, когда местные жители смогут проходить томографию непосредственно в Южноукраинске, сегодня зависит исключительно от администрации КУ «Южноукраинская городская больница». Уже объявлена процедура закупки этого диагностического оборудования. На приобретение томографа предусмотрено 19,5 миллиона гривен.
— «Хочу отметить, что способствуя привлечению субвенции из государственного бюджета на развитие медицинской отрасли Южноукраинска, я выдвигал обязательные условия руководству местной больницы: во-первых, медицинское оборудование, которое закупают за бюджетные средства, должно быть высокого качества, во-вторых, для жителей региона оно должно быть бесплатным! Это касается как томографа, так и всего остального», — сделал акцент Александр Ливик.
Также издание опубликовало перечень медицинского оборудования для КУ «Южноукраинская городская больница», средства на которое привлечены при поддержке народного депутата Александра Ливика в 2018-2019 гг.
1. Монитор пациента с капнографией 1шт.- 182 тысяч (Страна-производитель Италия).
2. Анестезирующий аппарат для взрослых, детей и новорожденных 1 шт.- 1,9 млн.
3. Компрессор 1 шт.- 99 тысяч(Страна-производитель Украина).
4. Анализатор биохимический 1шт.- 612 тысяч (страна-производитель Италия).
5. Стол хирургический электрический 1 шт.- 370 тысяч (Страна-производитель Турция).
5. Лампа хирургическая бестеневая 1 шт. – 526 тысяч.
6. Система интенсивной терапии для новорожденных с комплектующими 1 шт.- 549 тысяч (Страна-производитель Германия. Это специализированный инкубатор нового поколения для длительного выхаживания новорожденных с исключением всех негативных факторов влияния на ребенка во время выхаживания).
7. Инкубатор для обычного ухода за новорожденными 3 шт. – 2,247 миллиона (Страна-производитель Германия, Корея. Используются для выхаживания недоношенных младенцев с низкой массой тела).
8. Лампа для фототерапии 1шт. – 75 тысяч.
9. Лампа хирургическая 1шт. – 526 тысяч.
10. Система ультразвуковая диагностическая 1 шт.- 2,5 миллиона (страна-производитель Италия). Данная система позволяет исследовать внутренние органы и ткани в реальном времени на экране монитора. Технология работы УЗИ основана на применении ультразвуковых волн, которые отражаются от различных тканей внутри организма и тем самым создают изображения и позволяют увидеть органы человека в трехмерном изображении с высоким разрешением.
11. Лампа щелевая 1 шт. – 45 тысяч.
12. Парафинонагреватель 1 шт.- 18,300 тысяч (Страна-производитель Украина).
13. Термостат 1 шт.- 19,500 тысяч (Страна-производитель Украина).
14. Стерилизатор 1 шт. — 938 тысяч (Страна-производитель Турция).
15. Комплект монитор пациента (станция мониторинга состояния больного, монитор пациента с принтером и сетевой платой, монитор пациента с принтером и сетевой платой и измерением основного потока) 1шт. – 1,1 миллиона (страна-производитель Корея). Данное оборудование позволяет в реальном времени отслеживать состояние «критических» пациентов и оперативно реагировать на его изменения. Необходимо для оказания помощи ургентным больным.
16. Система рентгеновская диагностическая 1 шт.- 5,5 миллиона (Страна-производитель Италия).
17. Аппарат для УВЧ терапии 1 шт. — 34,700 тысяч (Страна-производитель Украина).
18. Офтальмоскоп 1 шт. — 9,19942 тысяч (Страна-производитель Германия).
19. Система ультразвуковая диагностическая 1 шт.- 1,3 миллиона (страна-производитель Италия).
20. Моечно-дезинфекционная машина 1 шт. – 524 тысячи (Страна-производитель Украина).
21. Излучатель ртутно-кварцевый 1 шт. — 6 тысяч (Страна-производитель Украина).
22. Аппарат микроволновой терапии 1 шт. – 57,5 тысяч (Страна-производитель Украина).
23. Анализатор гематологический 1 шт. – 476 тысяч (Страна-производитель Швеция).
24. Система рентгеновская диагностическая мобильная 1 шт. – 1,2 миллиона (Страна-производитель Италия). Позволяет выполнять точные и безопасные рентгенографические исследования в разных местах и ситуациях, это цифровое оборудование, которое дает возможность врачам качественнее и значительно быстрее обследовать пациентов, а также оно безопаснее для пациентов, поскольку имеет минимальную дозу облучения).
25. Акушерская кровать-трансформер 1шт. – 345 тысяч (Страна-производитель Швеция).
26. Функциональные кровати 19шт.- 849,794 тыс.грн (страна-производитель Чехия).
27. Стол хирургический 1 шт. – 365 тысяч (Страна-производитель Турция).
28.Система видеоэндоскопической визуализации — 2,159 млн.грн.; Позволяет обследовать различные органы желудочно-кишечного тракта, использование инновационной технологии значительно повышает точность исследований.
29. Видеоэндоскоп (видеогастроскоп и видедуоденоскоп) — 2,8 миллиона (Позволяет проводить обследование внутренних органов без нарушения целостности кожных покровов и слизистых оболочек) — объявлен тендер.
30. Автомобиль специализированный санитарный экстренной (скорой) медицинской помощи класса «А» — 1,6 миллиона.
31. Компьютерный томограф класса СТ Neu Viz 64 или аналог — 19,5 миллиона. Это — современное диагностическое оборудование, которое позволяет провести высокоинформативное обследования пациентов, помогает врачу лучше оценить состояние больного, поставить диагноз и спрогнозировать адекватное лечение — объявлен тендер.