Южноукраинская больница при поддержке нардепа Ливика закупила оборудования на 51,4 миллиона

Народный депутат Александр Ливик, в ходе визита в Южноукраинскую больницу, отчитался о результатах своей работы, а также рассказал, что город остался без дополнительных 15 миллионов на крытый манеж по вине местных депутатов. В то же время он получил для больницы субвенцию в сумме 51,4 миллиона.

Об этом сообщает Gard.news.

По словам нардепа, эту цифру могли увеличить до 100 миллионов, однако по причине блокирования работы Южноукраинского горсовета, депутаты не смогли принять бюджет, а больница освоить все выделенные средства.

- Сегодня мы остановились на цифре 51,4 миллиона гривен, это то, что получила Южноукраинская городская больница. Единственное, что могу сказать, была возможность догнать эту цифру до 100 миллионов. Почему не догнали? Потому что была ситуация непонятная, она и остается, в депутатском корпусе Южноукраинска, когда депутаты не могли провести сессии и распределить деньги, которые уже были выделены. Естественно, когда я приходил в Кабмин, мне совершенно спокойно показывали выписку из казначейства, что деньги лежат на счетах неосвоенные, что вы еще хотите получить? — отметил Ливик.

Кроме того, нардеп подчеркнул, что Южноукраинск по вине некоторых депутатов остался без крытого манежа, на которые уже было подтверждение Кабмина о финансировании проекта на 15 миллионов.

- Некоторые ваши депутаты сделали так, что бы город не получил 15 миллионов на строительство крытого спортивного зала-стадиона в одной из ваших школ. Уже было принято Кабмином решение о выделении 15 миллионов на строительство, сделана документация проекта, софинансирование города предусматривалось всего 3%, это всего 450 тысяч. Но депутаты вашего города (Квасневский и Григорян) принимают отрицательное решение. Я понимаю всю политическую подоплеку этого решения, кто принимал его, кто идет сейчас на выборы… Но тем не менее, идёт отказ от этого объекта, от этих денег. Теперь город собирается за 1,4 миллиона построить мини-футбольное поле. Потратить 450 тысяч и получить крытый стадион или потратить 1,4 миллиона и получить мини-футбольное поле? Но мне кажется, что уже не будет ничего там. В любом случае, хороший результат может быть только там, где руководители на своих местах! — сказал он.

Он отметил, что сегодня южноукраинские медицинские учреждения уже имеют достаточно неплохую, обновленную техническую базу, которая позволяет предоставлять населению качественные медицинские услуги.

- Перечень оборудования, на которое выделялись средства в этом и прошлом году, составляли непосредственно специалисты-медики местной больницы. В него включили то, без чего уже вообще нельзя было работать, в частности: современное оборудование и инструментарий для проведения диагностических обследований, транспорт для быстрой доставки врачей к пациентам, аппараты для реанимации тяжелобольных и поддержки новорожденных младенцев, прочее, — сказал нардеп.

По совам Ливика, это далеко не все, что нужно для предоставления полного спектра медицинских услуг. Работать еще есть над чем и в следующей каденции он намерен это делать.

Он отмечает, что кроме содействия материально-техническому переоснащению лечебных учреждений Южноукраинска, планирует позаботиться о решении вопросов, связанных с привлечением на территорию квалифицированных медицинских кадров.

- Ведь даже самая лучшая аппаратура, инструментарий — мертвый груз, если нет специалистов, которые умеют с этим работать, - говорит нардеп.

Деньги на закупку оборудования были выделены при поддержке Александра Ливика ещё в прошлом году. Решение вопроса, когда местные жители смогут проходить томографию непосредственно в Южноукраинске, сегодня зависит исключительно от администрации КУ «Южноукраинская городская больница». Уже объявлена процедура закупки этого диагностического оборудования. На приобретение томографа предусмотрено 19,5 миллиона гривен.

— «Хочу отметить, что способствуя привлечению субвенции из государственного бюджета на развитие медицинской отрасли Южноукраинска, я выдвигал обязательные условия руководству местной больницы: во-первых, медицинское оборудование, которое закупают за бюджетные средства, должно быть высокого качества, во-вторых, для жителей региона оно должно быть бесплатным! Это касается как томографа, так и всего остального», — сделал акцент Александр Ливик.

Также издание опубликовало перечень медицинского оборудования для КУ «Южноукраинская городская больница», средства на которое привлечены при поддержке народного депутата Александра Ливика в 2018-2019 гг.