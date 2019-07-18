Апелляционный суд разрешил беглому нардепу Онищенко участвовать в выборах в Раду

Шестой апелляционный административный суд разрешил народному депутату-беглецу Александру Онищенко баллотироваться в Верховную Раду.

Об этом сообщает Slidstvo.info со ссылкой на решение суда.

Суд постановил, что Онищенко в течение последних трех лет не скрывался от правоохранителей, а учился в испанской школе верховой езды.

Суд признал, что это является достаточным доказательством, что Онищенко был за пределами Украины по уважительным причинам. Поэтому обязал Центральную избирательную комиссию внести его в избирательный бюллетень как мажоритарщика на 93-м округе на Киевщине.

Теперь у ЦИК есть только два дня, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде и в очередной раз отказать Онищенко в возможности баллотироваться.

Напомним, Онищенко является фигурантом ряда уголовных производств. В частности, по версии НАБУ, Онищенко и его приспешники продавали газ госпредприятия «Укргаздобыча» через «псевдобиржи», поэтому государство потеряло более 1,5 миллиарда гривен.

В прошлом году «Слідство.Інфо» опубликовало фильм-расследование «Клуб книголюбов». В материале говорится о том, как соратники Петра Порошенко договаривались о покупке должностей и голосов для принятия выгодных для президентской партии решений при посредничестве Онищенко.

В переписке, которую получили журналисты, в Верховной Раде продавали не только политически выгодные законопроекты, но и законопроекты, которые облегчали бы ведение бизнеса для них. Журналисты опубликовали переписки Александра Онищенко с членами «Блока Петра Порошенко», в частности, и с первым заместителем председателя фракции Игорем Кононенко. Онищенко был посредником между соратниками Порошенко и Юлией Тимошенко и договаривался о покупке голосов и расчете.

Позже стало известно, что Апелляционный админсуд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.