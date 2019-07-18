Зеленский намерен давать второе гражданство этническим украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства.

Об этом говорится на Facebook-странице Офиса президента.

Согласно сообщению, механизм предоставления гражданства будет разработан для этнических украинцев, проживающих за рубежом. Упрощенная процедура получения украинского паспорта также будет действовать для людей, права и свободы которых нарушают в их странах.

В Офисе президента также прокомментировали и подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства. У Зеленского подчеркнули, что соответствующая инициатива рассчитана на жителей оккупированных территорий Донбасса, при этом такой шаг со стороны Москвы создает очередное препятствие на пути к деэскалации вооруженного конфликта и установлению мира на востоке Украины.

Напомним, Канада намерена упростить въезд для украинцев, но не для людей, получивших гражданство РФ в «ЛДНР».