В «Слуге народа» возмутились «манипулятивной» агитацией Игоря Дятлова – у кандидата ответили, что ЦИК ее утвердил

В Николаеве на территории одномандатного избирательного округа №127 (включает в себя Заводский район Николаева, Очаковский и Николаевский районы области) распространяется политическая агитация, выполнения в виде «образца» избирательного бюллетеня.

Об этом говорится в сообщении партии «Слуга народа».

«В агитационной листовке, стилизованной под избирательный бюллетень по выборам в 127-м мажоритарном округе, содержится призыв с подробными разъяснениями, как голосовать за кандидата Игоря Дятлова. При этом в исходящих данных заказчиком также указан Игорь Дятлов», – говорится в сообщении.

В партии отмечают, что «образец» в целом повторяет реальное содержание бюллетеня, но при этом не содержит данных о субъекте выдвижения кандидатов.

«В то время, как в настоящих бюллетенях эти данные будут присутствовать, являются обязательными и это отличие будет бросаться избирателям в глаза в кабинке для голосования. В то же время для тех кандидатов, которые баллотируются от политических партий, субъект выдвижения – это очень важная часть ведомостей в бюллетене. Такая технология может расцениваться, как манипулятивная политическая технология», – добавили в партии.

В избирательном штабе Игоря Дятлова «Преступности.НЕТ» сообщили, что их агитационные материалы выполнены в рамках действующего законодательства.