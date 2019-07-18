В «Слуге народа» возмутились «манипулятивной» агитацией Игоря Дятлова – у кандидата ответили, что ЦИК ее утвердил

В Николаеве на территории одномандатного избирательного округа №127 (включает в себя Заводский район Николаева, Очаковский и Николаевский районы области) распространяется политическая агитация, выполнения в виде «образца» избирательного бюллетеня.
Об этом говорится в сообщении партии «Слуга народа».
«В агитационной листовке, стилизованной под избирательный бюллетень по выборам в 127-м мажоритарном округе, содержится призыв с подробными разъяснениями, как голосовать за кандидата Игоря Дятлова. При этом в исходящих данных заказчиком также указан Игорь Дятлов», – говорится в сообщении.
В партии отмечают, что «образец» в целом повторяет реальное содержание бюллетеня, но при этом не содержит данных о субъекте выдвижения кандидатов.
«В то время, как в настоящих бюллетенях эти данные будут присутствовать, являются обязательными и это отличие будет бросаться избирателям в глаза в кабинке для голосования. В то же время для тех кандидатов, которые баллотируются от политических партий, субъект выдвижения – это очень важная часть ведомостей в бюллетене. Такая технология может расцениваться, как манипулятивная политическая технология», – добавили в партии.
В избирательном штабе Игоря Дятлова «Преступности.НЕТ» сообщили, что их агитационные материалы выполнены в рамках действующего законодательства.
– Это наши официальные агитационные материалы, все выходные данные, как положено по закону, указаны. В ЦИК эти материалы, как и положено, были отправлены и утверждены Центральной избирательной комиссией. Более того, что писать в раздаточных материалах, решает сам штаб, главное, чтобы не было нарушения действующего законодательства. ЦИК не нашел в наших агитматериалах никаких нарушений. Из данного конкретного агитационного материала, выполненного под бюллетень для голосования, мы ничего не вырезали. Нам важно, чтобы избиратели понимали, как будет выглядеть бюллетень, и какой из кандидатов с фамилией Дятлов настоящий, а не двойник, которого грязным образом зарегистрировали наши конкуренты. Главное, чтобы наши граждане сделали осознанный выбор, а не были обмануты теми, кто ведет грязную кампанию против нашего кандидата, – сообщили в штабе Дятлова.