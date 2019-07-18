Верховный суд отменил решение ЦИК, которая запретила баллотироваться скандальному прокурору Кузьмину

Верховный Суд Украины признал незаконным постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в нардепы.

Об этом сообщается на странице Кузьмина в Facebook.

Также суд обязал ЦИК воздержаться от дальнейшей отмены регистрации Кузьмина как кандидата.

Кузьмин выдвигается кандидатом в народные депутаты по спискам партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» под номером №35. Во времена Януковича Кузьмин был заместителем генпрокурора Пшонки. Также занимал должность заместителя генпрокурора и во времена Ющенко. Кузьмин во времена Януковича передал в суд дела против Юрия Луценко и Юлии Тимошенко.

Напомним, что ранее апелляционный суд разрешил беглому нардепу Онищенко участвовать в выборах в Раду.