Менее чем через неделю украинцы выберут политиков, которые будут отстаивать их интересы в Верховной Раде. Любая смена власти дает надежду на позитивные изменения. Но, при этом есть риск нестабильности и раскола страны, ведь в новом составе парламента ожидается большое количество молодых депутатов. Многих тревожит вопрос, удастся ли им достойно противостоять серьезным угрозам.

Результаты грядущих выборов сформируют не только новую Верховную Раду, а и правительство в целом. Поддерживая ту или иную политическую силу, украинцы тем самым покажут, кого предпочитают видеть премьер-министром. Так, одной из партий-кандидатов является «Украинская стратегия Гройсмана», лидером которой является нынешний премьер Владимир Гройсман. Энергичный политик стал самым молодым главой Кабмина в истории современной Украины. За время своей работы на должности мэра Винницы, а затем в рядах исполнительной власти, Владимир Гройсман успел получить колоссальный опыт государственного управления.

В результате кропотливой работы премьера и его команды была разработана и успешно внедрена реформа децентрализации, которая, к слову, стала одной из самых успешных за последнее время реформ в стране. Деятельность Владимира Гройсмана как премьера за эти годы охватила и развитие инфраструктуры в регионах, повышение социальных стандартов, охрану и приумножение культурного наследия Украины.

Согласно последним соцопросам, «Украинская стратегия Гройсмана» преодолевает необходимый порог и проходит в парламент. Однако, оппоненты партии, манипулируя общественным мнением, пытаются убедить людей в том, что политическая сила Гройсмана – непроходная, что побуждает избирателей отдавать голоса за другие партии. Недобросовестная конкуренция и грязные политические технологии свидетельствуют о том, что оппоненты попросту боятся правительства Владимира Гройсмана и того что при нем нельзя будет заниматься коррупционными схемами. Именно поэтому для развития успешного государства необходим сознательный выбор украинцев и их явка на парламентские выбораы, которые состоятся уже в ближайшее воскресенье, 21 июля.

Почему украинцам стоит голосовать за «Украинскую стратегию Гройсмана»?

1.В этой политической силе собраны лучшие профессионалы и специалисты, которые имеют необходимый опыт и навыки в разработке и внедрении эффективных реформ.

2.Эти люди уже неоднократно доказали, что умеют достигать поставленных целей.

3.Представители партии зарекомендовали себя не только как успешные практики, но и как успешные законотворцы, предлагающие качественные решения проблем.

4.Лидер партии Владимир Гройсман занимает лидирующие позиции в премьерских рейтингах. Голосуя за его партию, люди в первую очередь, голосуют за дальнейшее внедрение начатых реформ.

5. Партия занимает исключительно проукраинскую позицию.

6.Опыт членов команды позволит достойно противостоять пророссийским силам.

7.В партии Владимира Гройсмана рады видеть молодых, амбициозных политиков, ориентированных на перемены в стране и способных принимать профессиональные решения.

8.В сложном положении страны сегодня, в правительстве, как никогда, нужны люди, способные разрабатывать и реализовывать удачные антикризисные решения.

9. У партии «Украинская стратегия Гройсмана» есть четкое видение и планы крайне необходимых изменений для страны во всех сферах жизнедеятельности.

10.Члены политсилы – не популисты, раздающие пустые обещания.

11.Именно Владимира Гройсмана украинцы называют социальным премьером, ведь его политика и действия – всегда направлены на реальное решение проблем и вопросов граждан. «Украинская стратегия Гройсмана» имеет четкое видение необходимых изменений в стране. И если люди отдадут свои голоса за данную политсилу, то начатые качественные изменения в стране и реформы будут иметь свое продолжение.