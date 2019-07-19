Зеленский объяснил, почему во время визита в Николаев говорил на русском: «Надо уважать людей»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, почему в ходе своего визита в Николаев, говорил преимущественно на русском языке.

Об этом он сказал в комментариях журналистам Харькова.

Зеленский отметил, что разговаривал на русском языке, потому что с ним говорили на русском.

— Я свободный и демократичный человек, как президент – общаюсь на украинском, когда ко мне человек обращается на русском, говорю на русском. Я больше вам скажу, когда ко мне обращаются на английском, я тоже перехожу на английский, потому что надо уважать людей, - сказал Зеленский.

Напомним, в Конституционный суд Украины направили представление, которое подписано 51 народным депутатом и требует отменить закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Нардепы полагают, что этот закон якобы подвергнет дискриминации русскоязычных граждан.

В то же время экс-Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что если глава государства будет общаться на русском - он будет предметом «защиты» России.