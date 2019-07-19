Волонтёры николаевской «Зе!» команды выразили поддержку кандидатам в нардепы от «Слуги народа»

Волонтёры «Зе!» команды заявили о поддержке кандидатов в народные депутаты от партии «Слуга народа».
Заявление опубликовал глава избирательного штаба Владимира Зеленского в Николаевской области Александр Розумный на своей странице в Facebook.
«За весь период предвыборной агитации вылилось много негатива и «черного пиара» на Зе команду и ее кандидатов в народные депутаты от партии «Слуга народа». Хочется ответить тем несколько людям и журналистам, которые это распространили - Зе команда БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ нераздельной частью команды Президента Украины! Мы можем за короткий промежуток времени собраться и показать всем наше единство! На этом фото не хватает очень много наших друзей из команды, но они всегда рядом! Спасибо всем за вашу веру в лучшее будущее, уверенность в наших делах и в нашу победу!» - написал он.
Как известно, кандидатами по николаевским мажоритарным округам от политической партии «Слуга Народа» являются Александр Пасечный, Александр Гайду, Игорь Копытин, Игорь Негулевский, Артем Черноморов и Максим Дырдин.
Ранее сообщалось, что николаевские мажоритарщики от «Слуги народа» обсудили с Владимиром Зеленским планы развития области и страны.