Волонтёры николаевской «Зе!» команды выразили поддержку кандидатам в нардепы от «Слуги народа»

Волонтёры «Зе!» команды заявили о поддержке кандидатов в народные депутаты от партии «Слуга народа».

Заявление опубликовал глава избирательного штаба Владимира Зеленского в Николаевской области Александр Розумный на своей странице в Facebook.

«За весь период предвыборной агитации вылилось много негатива и «черного пиара» на Зе команду и ее кандидатов в народные депутаты от партии «Слуга народа». Хочется ответить тем несколько людям и журналистам, которые это распространили - Зе команда БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ нераздельной частью команды Президента Украины! Мы можем за короткий промежуток времени собраться и показать всем наше единство! На этом фото не хватает очень много наших друзей из команды, но они всегда рядом! Спасибо всем за вашу веру в лучшее будущее, уверенность в наших делах и в нашу победу!» - написал он.