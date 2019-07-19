«Медведчука лишили сверхприбыли в Украине», - журналист о введении спецпошлин на российские дизтопливо и сжиженный газ

Лидера партии «Оппозиционная платформа – за життя» кума Путина Виктора Медведчука в преддверии парламентских выборов лишили сверприбыли в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов, комментирую введения Кабмином спецпошлин на на российские дизтопливо и сжиженный газ.

Как известно, 18 июля Кабинет Министров ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. С 1 августа текущего года специальная пошлина на дизельное топливо будет составлять 3,75%, а с 1 октября — 4%, в свою очередь специальные пошлины на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

«Крайне интересное решение - спецпошлина на импорт российского дизеля введена именно на поставки по трубопроводу, который принадлежит Медведчуку и на поставки сжиженого газа, рынок которого контролирует Медведчук. Российское топливо идет к нам из РФ и из Беларуси различными видами транспорта, но спецпошлина бьет только по Медведчуку. Демонстративная антимедведчуковская акция», - пишет журналист.

«То есть Медведчук демонстративно встречается с Путиным, купил телеканал, идет на выборы, пытается сохранить лично за собой историю с освобождением пленных. И тут спецпошлина - это как политическая реакция на попытки Медведчука усилить свое влияние. Его потери в результате введения спецпошлины по поставкам газа и дизеля из РФ могут составить 10-15 миллионов долларов в месяц. Сейчас эти деньги Медведчук вкладывает в нашу политику и в свой карман, а будет ли он платить спецпошлину и менять бизнес-схему - посмотрим. Но сигнал весьма примечательный», - отмечает Бутусов.

Напомним, Медведчук в преддверии выборов в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с Путиным. ранее Медведчук провел встречу с главами террористов «ЛДНР» и договорился об освобождении четверых пленных.

Перед президентскими выборами Медведчук вместе с Юрием Бойко летали в Москву, где провели встречу с премьер-министром РФ Медведевым.

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан».

Как сообщалось ранее, Луценко подозревает Медведчука в организации госпереворота вместе с Савченко и в подготовке диверсий на Николаевщине. Ранее Парубий передал в ГПУ материалы о причастности Медведчука к антиукраинским действиям на Донбассе.