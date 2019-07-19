Директор «НТРЗ» попал в список возможных претендентов на кресло главы Николаевской ОГА

Директор «Николаевского тепловозоремонтного завода» Вячеслав Симченко рассматривается Офисом Президента Владимира Зеленского в качестве возможного кандидата на пост главы Николаевской ОГА.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Офисе Президента.

По словам собеседника издания, Вячеславу Симченко уже было озвучено предложение возглавить ОГА и подать для этого документы. Кроме того, его кандидатуру не единожды озвучивали в соцсетях николаевцы как человека, которого они хотят видеть новым главой ОГА.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Вячеслав Симченко сообщил, что, как и ранее, не рассматривает возможность перейти на работу чиновником.

– Я достаточно скептически отношусь к возможности своего перехода в статус чиновника. Я занимаюсь реальным производством, мы воплощаем в жизнь уникальные проекты, которые в Украине не может делать никто кроме нас, и я терпеть не могу любое бумагомарательство и словоблудие, – отметил Симченко.

На уточняющий вопрос о том, и все же поступило ли ему такое предложение и принял ли он уже какое-то решение по этому поводу, бизнесмен ответил, что ему продолжают поступать различные предложения.

– Люди любят различные слухи. Иногда они предваряют некоторые события, иногда это просто чьи-то фантазии. И до выборов, и во время выборов, и к их окончанию мне поступали и поступают самые различные предложения, приглашения к общению, подаче документов, собеседованию. Но я ни на минуту не могу представить себя чиновником. У меня пока что свои собственные планы на будущее, и эти планы связаны с производством и новыми высокотехнологичными проектами. Я благодарен всем, кто называет мою фамилию в качестве претендента на «высокое кресло». Но менять свои планы я не намерен. Пока что..., – резюмировал Симченко.

Напомним, ранее во время визита в Николаев Президент Владимир Зеленский взял номер телефона местного управленца, который готов возглавить ОГА.