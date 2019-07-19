ГБР проверяет причастность экс-президента Порошенко к бегству в Молдову подозреваемого в коррупции судьи Чауса

Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения пятого президента Петра Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.

О начале расследования сегодня сообщила пресс-служба ГБР.

Уголовное производство зарегистрировано на основании информации, обнародованной в СМИ. В частности, о бегстве Чауса в Молдову при помощи охраны президнета Порошенко заявил бывший начальник ГУНП в Винницкой области Антон Шевцов в интервью интернет-изданию «Страна». Почему Шевцов не обратился напрямую в правоохранительные органы, не уточняется.

На данный момент ГБР проверяет обнародованные факты. Предварительная квалификация преступления - ч. 2. ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Как известно, судью Чауса 9 августа 2016 года поймали на взятке: он требовал и получил 150 тысяч долларов США (более 3,7 миллионов гривен). При этом правоохранители обнаружили банку с деньгами. Сбежавшего судью Чауса 28 февраля 2017 задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины.

Чаус на должности судьи занимался многими резонансными делами. Он принимал решения против Автомайдана в конце 2013-го – начале 2014 года. Позже он вел дело Геннадия Корбана и отменил розыск Юрия Иванющенко – благодаря этому «Юра Енакиевский» снял в европейских судах запрет на передвижение по Европе и смог выехать из России в Монако. Чаус подлежал люстрации, входил в список на люстрацию Министерства юстиции, однако продолжал работать судьей.