Когнитивные технологии Украины. Часть седьмая. Историческая.

Пётр Стехин. Будущее Украины – в инновационном лидерстве местных общин

07.11.2010

Светлой памяти Вячеслава Ивановича Чиченина – активного, неутомимого, преданного энтузиаста и проводника инновационных и когнитивных технологий в нашу украинскую жизнь – посвящается эта историческая публикация. С уважением и благодарностью – Стехин. 16.07.2019

Если раньше игроками экономической, а тем более – политической, жизни мира были исключительно государства и возглавляющие их центральные власти, то теперь на арену мировой экономической, а в некоторых случаях и политической, жизни мира выходят местные территориальные общины, начиная с крупных городов.

Куда и как движется мир?

Мир стремительно, на глазах одного поколения, меняется. Возникают ранее невиданные проблемы, создаются ранее немыслимые возможности. Глобализация, открывшая свободное передвижение капиталов, товаров, знаний, рабочей силы, ставит перед украинскими местными территориальными общинами такие задачи, о решении которых лет 20-30 назад они и подумать не могли.

Конкурируя (то есть, по сути, воюя между собой) за доступ к крайне ограниченным мировым жизненно важным ресурсам, они вынуждены искать и находить в себе силы подняться на более высокую, недостижимую для других общин, ступень своего развития.

Причем подняться рывком, скачкообразно, чтобы другие, более способные общины, не обогнали их, не оказались ближе к мировому ресурсному пирогу, раньше них не откусили от этого пирога лакомый кусочек.

Это означает, что только сильные, сплоченные во всех отношениях местные территориальные общины смогут получить для своего развития высококачественные инвестиции, не отягощенные сомнительным происхождением, непомерными экономическими или политическими обязательствами, которые могут лечь на плечи настоящего и будущего поколений.

Мировой опыт, да и обыкновенный здравый смысл, говорят о том, что сильной, сплоченной и конкурентоспособной во всех отношениях местная территориальная община может стать только в том случае, если для своего развития она применяет собственные и мировые знания, либо ранее никому неизвестные, либо кому-то уже известные, но еще никем не применяемые в той среде конкурентной борьбы, участие в которой намечено общиной. Такое знание называется инновационным, процесс его внедрения в жизнь – инновацией, а результат этого процесса – инновационным лидерством, которое как раз и обеспечивает доступ к заветным ресурсам выживания, развития и процветания в сложном, жестком, жестоком, далеко немилосердном глобализованном мире.

Как построить такую общину? Какими силами и средствами? Откуда и с чего начинать? Вопросов много, задачи сложные, пригодных для прямого переноса аналогов нет. Поэтому предлагаем начать с себя, с нашего родного города Николаева.

Как городу Николаеву стать инновационным лидером?

Общественная организация «Николаевский городской интеллектуально-компьютерный клуб “Третья волна”», выдвинувшая за свою 10 летнюю историю не один десяток инициатив относительно муниципального антикризисного инновационного развития Украины, так или иначе поддержанных на местном, региональном и общенациональном уровнях, предлагает следующее.

Начнем с того, что город Николаев инициирует создание Консорциума инновационных общин Украины как целеустремленного объединения местных территориальных общин, способного совместно решать те проблемы, которые являются характерными для всех, но которые не под силу решить каждой общине в отдельности.

Для этого у нас есть все законодательно-правовые основания, все организационно-технические и инструментально-технологические возможности.

Центральным правовым документом для нас является принятая в 2008 году Комитетом Министров Совета Европы Стратегия инноваций и хорошего, или надлежащего, управления на местном уровне (The Strategy for Innovation and Good Governance at Local Level). Она предусматривает не только правила построения системы местного самоуправления, основанные на, можно так сказать, выстраданных Европой 12 принципах демократического управления местными общинами, но и механизм ее построения, поддерживаемый специально созданным для этой цели Центром экспертного анализа реформ местного самоуправления Совета Европы, а также стимулы участия в этой Стратегии для местных общин, общественных организаций, граждан, региональных и центральных властей 47 стран, входящих в Совет Европы.

Вторым не менее важным документом для нас является Европейская хартия местного самоуправления, ратифицированная еще в 1997 году Верховной Радой Украины, имеющая, ввиду ее международного статуса, приоритетное значение над национальными законами и в силу этого подлежащая безусловной имплементации (внедрению) в национальное законодательство. Этот правовой документ устанавливает основной, фундаментальный принцип жизни и развития местных территориальных общин – принцип субсидиарности, или решения проблем на месте их возникновения, т.е. в местных общинах, с обеспечением решения этих проблем достаточными ресурсами, изначально и безусловно находящимися в исключительной собственности общин. Статья же Десятая Хартии прямым текстом дает местным общинам право создавать для совместного решения общих проблем консорциумы, или временные целевые объединения, не только с отечественными, но и с любыми зарубежными европейскими местными территориальными общинами.

Следующим важнейшим целеустремляющим документом для создания, продуктивной совместной деятельности и развития предлагаемого нами Консорциума инновационных общин Украины является предвыборная программа Президента Януковича В.Ф. «Украина – для людей!». В своей программе Президент на ближайшие 10 лет поставил, как минимум, такие исключительно амбициозные и даже дерзкие, но крайне необходимые для нашей страны генеральные цели, как вхождение Украины в число 20 наиболее развитых стран мира, достижение европейских стандартов благополучия для всех жителей нашей Родины, восстановление численности населения Украины до 50 миллионов человек. Указанные цели являются, с одной стороны, жизненно важными и нужными для всех нас, а, с другой, настолько сложными, трудоемкими и рискованными, что требуют для своей реализации не только беспримерного для Украины заинтересованного и согласованного участия всего народа, который законодательно сосредоточен именно в местных территориальных общинах, но и мощных, высокомобильных средств разработки, внедрения, сопровождения и утилизации реформационных решений.

Важным направляющим документом для нас являются также Цели Развития Тысячелетия, провозглашенные и единогласно одобренные Генеральной сессией Организации Объединенных наций в 2000 году, о результатах и путях достижения которых Украиной Президент Янукович В.Ф. докладывал мировому сообществу на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября 2010 года.

Далее – Окинавская хартия глобального информационного общества, которую в 2000 году приняли самые влиятельные страны мира – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония, входящие в так называемую «Большую восьмерку». Этот международный документ указывает пути социально-экономического развития стран в условиях, когда информация, ее распространение и использование становятся решающими средствами для социально-экономического развития человечества, в том числе и прежде всего для борьбы с бедностью, которая поразила не только слаборазвитые страны третьего мира, но и нашу Украину.

Национальная программа информатизации, принятая Законом Украины от 4 февраля 1998 года № 74/98-ВР и действующая в режиме ежегодного обновления Кабинетом министров Украины, позволяет получить законодательные основания, организационно-административную и научно-методическую поддержку, материально-финансовые ресурсы для реализации предлагаемой нами идеи.

Проект Закона о Национальной инфраструктуре геопространственных данных, зарегистрированный в Верховной Раде Украины 3 декабря 2009 года под № 5407, хотя и не является действующим законодательным основанием, но формулирует собой проблему такой фундаментальной важности для будущего реформ Президента Януковича В.Ф. не только на местном, но и на всех более высоких уровнях власти и управления, что должен быть принятым во внимание при создании механизма муниципального реформирования. Одно только упоминание о том, что в мире уже около 120 государств имеют эту систему, являющуюся глазами и мозгом страны, а у нас еще законопроект об основных понятиях и принципах бродит по коридорам Кабинета министров и Верховной Рады, говорит о том, что эту глобальную для страны систему нужно строить немедленно, в опережающем, «пожарном» порядке.

Ибо такую, образно говоря, слепую и слабоумную в информационно-технологическом отношении страну, как наша Украина сейчас, никто не пустит не то что в двадцатку, а и в сотку самых успешных стран мира! Нужно смотреть правде в глаза: без мощной, современной, устремленной в будущее Национальной инфраструктуры геопространственных данных о входе Украины в двадцатку лучших стран мира придется просто забыть!

И, наконец, Указ Президента Украины от 30 сентября 2010 года №926/2010, объявивший 2011 год годом образования и информационного общества. Это сильнейший и необходимейший подарок государства строителям местных инновационных общин вообще и Консорциума – в особенности, поскольку в сложившихся условиях нынешней Украины задача инновирования местных территориальных общин вручную, без широкого и системного применения социальных компьютерно-коммуникационных технологий, не решается в принципе, то есть – никогда.

Ядро Консорциума мы предлагаем сформировать из числа наиболее инновационно-активных территориальных общин 103 городов Украины, добившихся победы во Всеукраинском конкурсе программ развития местного самоуправления, который инициировал и проводит с 2003 года по настоящее время Фонд содействия местному самоуправлению при Президенте Украины. Первые наши контакты на эту тему с городами 2-й категории (с населением до 50 тысяч человек) подтвердили жизненность нашей идеи.

Мы уверены, что города-победители Конкурса из всех остальных категорий поддержат нашу инициативу, а затем к ней подключатся города, которые участвовали и не победили в этом Конкурсе, но имеют сильный интеллектуально-волевой потенциал, твердое желание стать инновационными лидерами.

Отдельно стоит вопрос о приглашении к участию в Консорциуме сельских и поселковых территориальных общин – победителей и не победивших участников Конкурса. Это – исключительно активные в инновационном отношении потенциальные члены Консорциума, но, учитывая их многочисленность (не менее 200 общин только победителей, а не победивших участников – как минимум, в 2 раза больше), охват этого контингента будет обязательно произведен по мере развития самого Консорциума.

Для энтузиастов идеи создания Консорциума мы предлагаем провести в городе Николаеве 26-27 ноября этого года двухдневный Интенсивный научно-практический семинар-тренинг на тему: «Построение инновационных общин Украины как механизма реализации реформ Президента Януковича В.Ф. на местном уровне», где будет сформулирована проблема европейского инновационного развития местных территориальных общин Украины, намечены пути и методы муниципального реформирования в соответствии с генеральными целями, поставленными нашим Президентом в его программе «Украина – для людей!».

На этом же Семинаре мы предлагаем сформировать также Организационный комитет по созданию Консорциума, предварительно определимся с целями и задачами этого пилотного объединения инновационных общин, подготовим для опубликования соответствующую Общенациональную муниципальную инициативу, причем так, чтобы наш город ясно, недвусмысленно и навсегда остался в истории ее автором и первоисточником, и уже таким образом мы закрепим за городом Николаевом первый шаг на пути к его инновационному лидерству в Украине, Европе и в мире.

А это инновационное лидерство нашего города, как и инновационное лидерство других городов, станет твердой основой для объективного вхождения нашей страны в ближайшие 10 лет в число наиболее экономически развитых стран мира, как это наметил наш Президент Виктор Федорович Янукович, если, конечно, не подведет вышеупомянутая Национальная инфраструктура геопространственных данных,

Далее, на Всеукраинском собрании в честь Дня местного самоуправления, которое традиционно проводится в нашей стране ежегодно 7 декабря, уполномоченный представитель Николаевского городского совета от имени города Николаева и городов, присоединившихся к нашей инициативе, объявит о создании Консорциума, а само Собрание, в котором, как обычно, будут принимать участие представители центральных властей Украины, и, не исключено, приглашенные представители Совета Европы, придаст идее Консорциума инновационных общин Украины социально-, государственно- и международно-значимый статус.

После этого в течение полутора-двух месяцев, с использованием современных методов и средств межмуниципальной коммуникации, Консорциум будет создан, соответствующим образом оформлен, представлен украинской и европейской муниципальной общественности и открыт для вступления новых членов, а также для распространения практики его создания на общеевропейский уровень. Благо, город Николаев является активным членом Международного Черноморского Клуба (МЧК), объединяющего 27 городов из 7 стран Европы, Международной Ассамблеи столиц и больших городов (МАГ), включающей в себя 84 города из 7 стран Европы и Азии, входящих в Содружество Независимых Государств, а также других авторитетных ассоциаций.

Предлагаемая идея, на наш взгляд, может вызвать несколько вопросов, на которые хотелось бы ответить заранее.

Чем отличается Консорциум от уже существующих ассоциаций территориальных общин?

Существующие ассоциации городов, поселков и сел не только в Украине, но и в мире, носят, нецелеустремленный, если можно так сказать, «скалярный» характер. Они хорошо решают задачи по коммуникации между общинами, накоплению опыта, обмену лучшими практиками, однако не решают и не могут решать совместно общие проблемы в режиме целеустремленного проектного сотрудничества. Для этого они не имеют, не могут внедрить и поддерживать у себя современные инструментально-технологические средства для управления инновационным знанием, которое, и только оно, является «топливом» для «инновационного двигателя» по решению местных проблем. Кстати, по сложности и ответственности, по заложенным в них социальным рискам и угрозам, местные проблемы намного превосходят подобные проблемы, встающие перед центральными и региональными органами власти и управления.

Если «наверху», на центральном и региональном уровнях управления – более или менее определенные, сравнительно постоянные во времени и обозримые алгоритмы, основанные на традиционном знании, нередко нисходящем до уровня бытового здравого смысла одного или группы руководителей, то «внизу», на местном уровне управления – полные многообразия, неожиданностей, неопределенности, слабо обозримые и плохо предсказуемые алгоритмы, основанные на инновационном, а, по сути, ситуационно-диалоговом знании, восходящем к науке и коллективному разуму территориальной общины.

Поэтому для настоящего, а не ритуального, как это было до сих пор, решения проблем местного самоуправления нужны такие организационные и технологические структуры, которые бы мощностью, целеустремленностью, концентрированностью, точностью и гибкостью своих решений могли подавлять любую сложность, выходить победителями из любых кризисных ситуаций, а еще лучше – не допускать их, т.е. создавать ярко выраженный, несгибаемый вектор антиэнтропийного, антикризисного развития местных общин.

Именно одной из таких «векторных» структур и является предлагаемый нами Консорциум инновационных общин Украины, базирующийся на более строгих правилах функционирования и взаимодействия, чем существующие ассоциации местных общин, на целеустремленных социально-компьютерных сетях и сетевых ситуационно-стратегических центрах управления реформами на местном уровне, других социально-технических инструментах муниципального развития.

Насколько возможна и какими средствами может быть осуществлена и развита данная идея?

Как минимум, перечисленные выше основополагающие документы для создания Консорциума, а также построенные на базе Интернет-платформы Web 2.0 технологии проектных межобщинных коммуникаций, опыт создания больших и сверхбольших систем с повышенной или недопустимой ценой ошибки, которыми располагает наша общественная организация, мощная организационно-технологическая подготовка, которая была проведена нами за последние годы при существенной поддержке Николаевского городского головы Владимира Дмитриевича Чайки, дают нам твердую уверенность в том, что такая задача не только по плечу нашей местной территориальной общине, но и что ее решение уже на начальном этапе даст явные конкурентные преимущества городу Николаеву как основу его будущего бесспорного инновационного лидерства.

Выдвинутая нами идея построения современного, устремленного в будущее, мощного механизма реализации реформ Президента Януковича В.Ф. на местном уровне получила одобрение народного депутата Полунеева Ю.В., Совета национальной Безопасности и обороны Украины, Вице-премьер-министра Украины Тихонова В.Н., министра Кабинета министров Украины Толстоухова А.В., Национального института стратегических исследований, Госкомитета по информатизации, Института проблем регистрации информации и Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины, Научно-исследовательского института геодезии и картографии, представительства корпорации Microsoft в Украине, Министерства региональной политики и строительства, Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Все перечисленные структуры и лица дали согласие на участие в создании вышеуказанного механизма в качестве участников Интернет-сетевой рабочей группы по решению данной проблемы.

Мы имеем также поддержку Всеукраинской ассоциации экономистов-международников, которая поможет городам Консорциума и Украины в целом создать систему показателей конкурентоспособности городов в мировых координатах, исходя из многочисленных (числом не мене 20) систем международного оценивания стран мира.

Такая система позволит нашему городу сначала самостоятельно, силами ответственных и активных горожан, проводить собственную оценку нашего города по критериям мировой конкурентоспособности, а, соответственно, и инвестиционной привлекательности, а затем подтверждать эту оценку совместно с представителями международных организаций, проводящих рейтингование городов в мировых координатах.

Община будет при этом видеть, где и кто тянет ее назад, к бедности, а кто – продвигает ее вперед, к благополучию. Таким образом, у каждого горожанина, у всех наших общественных организаций и политических партий появится широчайший фронт для предметной, высокоточной, действительно продуктивной работы на настоящее и будущее своего города, своего Отечества, на свое будущее и будущее своих потомков.

Что и как наш город получит от реализации данной идеи?

Прежде всего, город Николаев займет очень полезную для себя, для других городов, для Украины в целом нишу коммуникатора (соединителя) и гармонизатора (согласователя) интересов местных общин, получив при этом доступ к творческим находкам наиболее продвинутых в инновационно-инвестиционном отношении местных общин Украины, Европы, а далее – и мира.

Применяя современные инструментально-технологические средства, такие как целеустремленные социально-компьютерные сети и ситуационно-стратегические центры управления муниципальными реформами, для продвижения в жизнь Европейской стратегии инноваций и хорошего (надлежащего) управления на местном уровне, наш город сразу («скачком», «прыжком») войдет в элитарный клуб европейских городов, которые начинают или только намерены применять такие средства для этой цели. Таким образом, город Николаев получит репутацию устремленного в будущее, мощного и ответственного партнера для инвесторов, что закрепит его безусловное инновационное лидерство на территории Украины и Европы, а также – и мира.

И, наконец, предлагаемый городом Николаевом Консорциум, построенный на единстве интересов местных общин, усиленном их собственным и мировым инновационным знанием, создаст, как мы его называем, «муниципальный обруч Украины», который крепко, раз и навсегда, соединит местные общины Украины в мощное, неделимое, нерушимое, авторитетное европейское государство. Мы твердо уверены, что для такого великого дела наши земляки-николаевцы не пожалеют ни сил, ни времени, ни ума, ни души, ни сердца.

С чего начинаем конкретно?

а) Прежде всего мы размещаем настоящую статью на информационно-аналитическом Интернет-ресурсе www.mk.mk.ua, а далее – и на других Интернет-ресурсах, которые предоставят нам такую возможность;

б) Для дальнейшего общения с заинтересованными лицами выделяем каналы электронной почты stekhinpdm@rambler.ru, по которым каждый обратившийся получит разъяснение, расширение, обоснование данной идеи;

в) Для консолидации энтузиастов и сторонников идеи построения инновационной общины города Николаева, Консорциума инновационных общин Украины, мы предлагаем 12 и 19 ноября сего года провести в городе Николаеве заседания Рабочей группы, состоящей из заинтересованных лиц города Николаева и киевских представителей, которые дали согласие участвовать в этой Рабочей группе. На этих заседаниях Рабочей группы мы рассмотрим и упорядочим поступившие идеи в виде проектного предложения, которое вынесем на Семинар 26-27 ноября с.г .для обсуждения и согласования, и на Собрание 7 декабря с.г. – для обсуждения, одобрения и утверждения, а далее – по тексту;

г) В процессе подготовительных заседаний Рабочей группы также будут также представлены и обсуждены принципиальные технологические решения по распределенному проектированию и внедрению муниципальных инновационных структур с использованием социально-компьютерных сетей на базе Интернет-Интернет-платформы Web 2.0, которые, по мере их пилотной отработки, лягут в основу механизма реализации реформ Президента Януковича В.Ф. на местном уровне.

Наши благодарности

Мы приносим нашу глубокую благодарность Александру Георгиевичу Додонову, Ивану Михайловичу Шестаку, Андрею Ивановичу Семенченко, Ярославу Анатольевичу Жалило, Олегу Георгиевичу Гнатцову, Антону Сергеевичу Филипенко, Александру Андреевичу Баранову, Юрию Александровичу Карпинскому, Анатолию Антоновичу Лященко, Олесе Игоревне Архипской, Евгению Константиновичу Быстрицкому, Александру Арсеньевичу Орехову, Владиславу Юрьевичу Радышу, Юрию Анатольевичу Белову, Виталию Вячеславовичу Вишневскому, Владимиру Леонидовичу Косолапову, Александру Станиславовичу Бернатовичу, которые в разное время оказали так необходимую поддержку идее и нам, идееносителям.

Мы искренне благодарим Николаевского городского голову Владимира Дмитриевича Чайку, его заместителей Татьяну Александровну Яблоновскую и Александра Жоржевича Женжеруху, без своевременной и предметной поддержки которых мы не смогли бы ни сформировать, ни продвигать идеи антикризисного инновационного развития нашего города Николаева и Украины в целом.

И, наконец, особую нашу благодарность мы выражаем Владимиру Анатольевичу Королеву, который своей горячей заинтересованностью в данной идее сработал, как катализатор, и в один момент перевел наш долгий процесс интеллектуального блуждания по проблеме в практическое русло, в результате чего и появилась эта статья-инициатива.

Ну, что ж, наконец-то получилось!

В добрый путь, прекрасный и любимый наш город Николаев !

С уважением ко всем, кто прочтет нас и присоединится к нашей инициативе

Петр Стехин, Президент Николаевского городского интеллектуально-компьютерного клуба “Третья волна” stekhinpdm@rambler.ru

