«Теплый дом», деньги для громад на дороги и новые законопроекты: Дятлов рассказал о своих задачах в Парламенте

Кандидат в народные депутаты, глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов назвал главные инициативы, которые будет осуществлять в Верховной Раде.

Об этом он сказал в интервью «Преступности.НЕТ».

Программу «Теплый Дом» Игорь Дятлов назвал центром в своей избирательной программе.

«Первый – это, конечно же, вопрос, связанный с программой «Тёплый дом». Это центральная часть моей избирательной кампании», - сказал он.

Кроме того, Игорь Дятлов заявил о намерении изменить существующую систему, при которой финансирование ключевых проблем Николаевской области происходит по остаточному принципу.

«Поездив по нашим дорогам, мы видим, что проблема дорог есть не только на 127–ом округе. К сожалению, это стало такой тенденцией, что в Николаевской области одни из худших дорог. И просто обещать, что будут сделаны дороги – это не совсем честно по отношению к избирателям. Мы должны предлагать механизмы, с которыми у местных властей были бы ресурсы для того, чтобы делать дороги», - говорит кандидат.

По словам Дятлова, из-за реформы децентрализации в некоторых селах закрылись медицинские учреждения, поэтому нужно укрепить роль местного самоуправления.

«Из–за децентрализации, например, в больших сёлах, где проживают несколько тысяч человек, в результате кабальной медицинской реформы были закрыты медицинские заведения. Да, есть отдельные громады, которые, имея финансовый ресурс, смогли сохранить медицинские учреждения хоть в каком–то минимальном варианте. Но представить, как 20–30 километров человека с повышенным давлением, инсультом или инфарктом будут везти по этим ужасным дорогам – невозможно. Я считаю, что сегодня роль местных громад и самоуправления должна быть не только на бумаге и не только во время выборов», - сказал Дятлов.

Говоря о законопроектах, политик отметил, что они должны быть ориентированы на регион.

«В первую очередь, законопроекты должны быть такими, чтобы ресурсы, которыми обладает регион, работали на этот регион. Неужели мы заслуживаем того, чтобы наши порты, которые работают на территории Николаева, были всего лишь филиалами администрации портов, которая находятся в Одессе? Дороги разбиваются наши, а средства уходят в Одессу. Это как пример» - отметил Игорь Дятлов.

Кроме того, кандидат в нардепы затронул тему налога на бензин, который не остается в Николаеве, при этом в городе и области растет количество автомобилей.

«С каждого купленного литра бензина мы все с вами платим специальный налог на дороги. Только где эти дороги? Мы стали меньше ездить? На наших дорогах машин с каждым годом всё больше. В Николаеве уже появляются пробки. А куда уходит налог? Он остается в Николаеве? Или в области? Нет. Он уходит в Киев. И потом централизованно распределяется по какому–то принципу. И мне не понятно, почему по этому принципу Николаевская область – одна из худших в Украине. У нас меньше всего ездят?», - сказал Игорь Дятлов.

Напомним, ранее Игорь Дятлов возмутился качеством трасс в Николаевской области и в городе и пообещал отремонтировать дороги и привлечь туристов в регион.