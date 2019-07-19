Директор ДК «Молодежный» Захарова поддержала Дятлова и заявила, что он «понимает процессы, которые происходят»

Директор ДК «Молодежный» Юлия Захарова поддержала Игоря Дятлова как кандидата в народные депутаты Украины, заявив, что он разбирается в процессах.

Об этом она сообщила в эфире телеканала «Март».

Захарова поблагодарила Дятлова за его идею реконструкции дворца культуры, которая, по ее словам, начинает осуществляться.

«Я очень благодарна Игорю Сергеевичу Дятлову за то, что он действительно переживает и опекает наш дворец культуры, - сказала она. - Реконструкция дворца культуры – это давняя идея и, наконец, то она начинает осуществляться. Он нам помогает на всех этапах. Я могу к нему обратиться и по поводу костюмов, и по поводу поездки наших коллективов, и по всем другим вопросам», - сказала Юлия Захарова.

Директор ДК отметила, что Игорь Дятлов разбирается в процессах и «мыслит масштабно».

«Он понимает, что жизнь, как бы это банально не звучало, - это то, что мы нашим детям положим в голову. И вот если мы им положим правильно, то тогда жизнь будет немножечко другая. И, конечно, мне в Игоре Сергеевиче нравится такое качество – он не мыслит мелко, он мыслит масштабно. Мне нравится, что у Игоря Сергеевича есть это масштабное видение и изменений в городе, и каких-то масштабных проектов, потому что мы - не единственный проект, который ему интересен. Мне это очень нравится, и мне кажется, именно такие люди и должны управлять. Они понимают процессы, которые происходят», - добавила Юлия Захарова.

Напомним, ранее Игорь Дятлов пообещал восстановить заброшенный кинотеатр "Искра".