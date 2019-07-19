«За кулисами» с Игорем Павловым: К сожалению, люди, которые идут в Парламент, далеки от производства, от промышленности и экономики

В постоянном движении жизни, слишком многое остается за кадром. Чем руководствуются люди, когда они принимают те или иные решения? Как они относятся к тому, что происходит в стране, в которой они живут? Каких принципов придерживаются?

Попробует получить ответы на часть вопросов программа «За кулисами». Первая часть выпуска программы – поиск аргументов, которыми руководствуется человек делая выбор, а вторая – блиц-опрос.

«За кулисами» может оказаться любой желающий, кто не побоится в течении часа разобраться, что на самом деле для него важно. Мы же выберем самое интересное и поделимся с вами. Текстовую, расширенную версию беседы, можно будет найти на сайте «Преступности.НЕТ».

Выборы... Зачем люди идут в народные депутаты? Кого считают своим наибольшим конкурентом по округу? Чей Крым? Что происходит на Донбассе? Чего больше всего боится кандидат в нардепы? Сколько спиртного нужно гостю программы, чтобы он опьянел? На эти и еще десятки других вопросов уже ответили первые гости, побывавшие «За кулисами».

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«За кулисами» побывал директор компании «Магистраль-ЮГ», кандидат в народные депутаты Украины от 127 округа Игорь Павлов. Как по мнению гостя в сжатые сроки в Николаеве и по всей стране можно восстановить судостроение и промышленность? Где искать деньги на ремонт Варваровского моста? Чьи фамилии Павлов вписал бы в список достойных занять должность главы Николаевской областной государственной администрации? Что считает символом города Николаева? Кого из украинских политиков считает предателем Украины? Ответы на эти и другие вопросы дал в очередном выпуске программы «За кулисами» мы узнали у Игоря Павлова – директора компании «Магистраль-ЮГ», кандидата в народные депутаты Украины от 127 округа.

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– Давайте начнем с основного вопроса, который мы задаем всем гостям нашей программы: для чего вы идёте в народные депутаты?

– Спасибо за вопрос! Могу ответить сразу – иду, потому что я хочу, чтобы наша страна начала работать. Наша экономика просела, и экономическими вопросами сегодня, в Верховной Раде, никто не занимается. Только нажимают кнопки и «учитывают» чьи-то интересы, лоббируют их. Мы сегодня потеряли экономику. Потеряли промышленность, заводы, фабрики. Каждый день они закрываются, разбираются, и я против этого. Я считаю, что только если мы поднимем нашу промышленность – мы станем жить лучше. У нас другого пути, к сожалению – нет. Поэтому я, имея 20–летний опыт, поднял два предприятия с нуля, без кредитов в банке, чьей–то помощи. Своими собственными силами и рассчитывал только на себя. И этот путь я для себя прошел. Я считаю, что наша Украина имеет право жить хорошо. У нас была чуть ли не самая мощная промышленность, после распада советского союза. У нас есть всё для того, чтобы сегодня мы все равно начали жить хорошо. Надо запускать нашу промышленность.

– У вас есть понимание, как это сделать в сжатые сроки?

– Да, есть. Не буду говорить за всю Украину, я иду по Николаеву, области, беру наш регион. У нас, в Николаеве, есть три мощных судостроительных завода. Четвертый, «Лиман», в расчет не берем. Они всегда были бюджетообразующими не только для города, но и для всей Украины. Сегодня, чтобы поднять эти заводы, надо не так уж и много времени. Нужно малое. Создать такие условия, прописать такие законы, чтобы наша промышленность начала возрождаться. Чтобы она почувствовала на себе облегчение, чтобы мы могли её запустить. Этим должно заниматься государство. Оно должно поддержать нашу тяжелую промышленность.

– Каким образом, если нет кадров? К примеру, в СССР порядка 12 тысяч человек работало в судостроении. А сейчас на Николаевском судоремонтном заводе(бывший завод имени 61-го коммунара, - ПН) осталось около 500 человек. Где искать тех людей, которые будут этим заниматься? Потому что в любых изменениях самое главное – человек.

– Я всегда отвечаю, что сам наш народ, он быстро учится. Мы все, на генном уровне – люди, которые любят машины, механику. Поэтому сегодня, будь то человек молодой либо в возрасте, обучить его, при условии, что у него будет достойная зарплата – не составит труда. На сегодня у нас всё еще работает ПТУ, есть институты, причем шикарные, Кораблестроительный институт. Кадры можно сделать очень быстро, в сжатые сроки. Сегодня при помощи компьютерных технологий, видеоматериалов возможно обучение. У нас также еще остались хорошие преподаватели, наставники наших судостроительных заводов. Они живут и ждут того часа, чтобы восстановить наши заводы, наш город, восстановить славу города–кораблестроителя. Я скажу так, что с этим проблем нет. Самая большая проблема сейчас – большой отток молодёжи за границу. На самом деле мы теряем молодёжь, которой мы могли бы сегодня дать достойную работу, зарплату. Но сегодня наше правительство, которое было до… скажем так, при Порошенко… 28 лет они разваливали нашу промышленность. Чтобы работала промышленность, ею нужно всегда заниматься. Чтобы люди в правительстве понимали, что такое производство и промышленность. Чтобы были люди, которые могли бы подсказать: как делать, какие ошибки нельзя допускать. Но у нас, к сожалению, этого не происходило.

– По вашему прогнозу, новый созыв будет способен советовать и показывать стране куда двигаться, для того чтобы развивать промышленность?

– Не буду говорить по всей Украине. Я больше обращаю внимания на кандидатов по мажоритарным округам. К сожалению, люди, которые идут, далеки от производства, от промышленности и экономики. Это говорит о том, что мы можем в очередной раз «просесть». Нет у нас сегодня людей, которые разбираются в этом. А люди, которые не понимают производство – им, наверное, будет очень тяжело учиться. Мы потеряем время. Я могу для примера сказать: если у нас есть какой–то завод, и в этот завод мы приглашаем на работу музыкантов, певцов, журналистов, работать по этим специальностям, скажите мне, будет ли от этого толк? А если мы туда приглашаем специалистов, которые понимают, что там надо делать? Руководителей, которые работают, и знают, какие должны быть отношения с коллективом, подрядчиками. Как это производство «крепится», как оно работает. Станки, оборудование. Естественно, что эти нюансы, детали, они очень важны. И под них нужно прописывать именно те законы, которые бы работали. Возрождать промышленность никогда не поздно, но это надо. Без неё наша страна не выживет и из кризиса не выйдет.

– А по вашим наблюдениям возле нового Президента есть такие люди?

– Сегодня пока Офис Президента занимается другими вопросами. Продолжаются выборы. Но я так скажу, в команде Президента больше юристов. Серьёзных производственников я там не видел. Я надеюсь, что в новом правительстве, которое будет создано, что там будут профессионалы. Без профессионалов мы не вытянем нашу страну.

– Возвращаясь к выборам, кого по своему округу считаете наибольшим конкурентом?

– Я, честно говоря, с начала выборов и до последнего дня я шел по своей программе – возрождение промышленности и экономики. Чтобы кто–то из моих конкурентов понимал, как это делать… я их пока не видел. Для меня конкуренция, это когда я понимаю, что со мной в одном поле работает кто–то еще. Кто–то лучше меня. Я уверен, что у нас в городе есть такие люди. Но мы работаем на разных полях. Я не работаю на популизме.

– В случае победы на выборах, в какой комитет Верховной Рады хотели бы попасть?

– Есть у нас комитет промышленной политики и предпринимательства. Наверное, это будет мне ближе по духу, потому что я иду с конкретной своей целью – поднять производство в нашей области, конкретно в нашем городе.

– Три первые законопроекта, которые планируете предложить в случае победы на выборах?

– Первое – отмена медицинских реформ и возврат к тому, что было. Честно говоря, я отработал, наверное, месяц на своем округе, общался и встречался со многими жителями, которые сегодня работают. Проблема самая большая одна – медицина. Преступная реформа, проведенная Ульяной Супрун. Не буду говорить о том, что у нас поднялась смертность в больницах в три раза после её реформ. Второе, я считаю, как производственник, когда мы берем кого–то на производство, а он работает плохо – мы его убираем. Если он один тормозит весь коллектив – нет смысла от такого производства. Нужно искать человека, который будет подходить для нашей работы, который будет нас двигать вперёд. На своем месте будет работать профессионально. Поэтому для меня очень важно доработать закон об отзыве всех кандидатов в нардепы и действующих нардепов местных советов, в течении трёх месяцев. Как это сделать? Я считаю, что это сегодня несложно. Мы можем подать петицию, все работают с компьютерами, все знают как ими пользоваться. Если набираем 25–30% людей, которые недовольны работой наших депутатов и депутатов местных советов, значит их надо отзывать. Нельзя мучить людей пять лет. 3 месяца прошло, он не показал результата? Перестал работать? Наобещал одного, а делает другое? Значит надо таких людей отзывать. Он не на своем месте. Люди хотят жить хорошо. А для этого надо трудится и работать.

– Не считая плохих дорог, которые называют практически все кандидаты в нардепы, какую бы основную проблему хотели решить на своем округе?

– Основная проблема – производство. И это толчок всей нашей экономике. Это и рабочие места, зарплаты, пенсии. Так было и будет. Это те же самые дороги, социальные программы. Экономика – основа всего. А чтобы была экономика мы не добываем нефть, газ, которые можем продавать. У нас нет таких полезных ископаемых, чтобы мы могли их продавать и ничего не делать. Мы должны работать. Нам в наследство осталась хорошая промышленность, заводы. Эти заводы мы должно переоборудовать сегодня. Привести инвесторов, которые заинтересованы. Сегодня во всем мире колоссальный избыток денег. Люди не знают куда эти деньги вкладывать. Я считаю, что мы должны показать, что мы открытая страна и готовы работать с нашими инвесторами. Создать условия, чтобы мы могли развивать нашу страну. Это первоочередная задача для меня.

– От какой политической силы идёте на выборы?

– Я самовыдвиженец по мажоритарному округу, но при поддержке «Батикiвщини».

– Почему именно эта партия?

– Я считаю Юлию Владимировну сильным лидером. Она была и остается такой на сегодня. И я считаю, что если пройдут выборы и у неё будет возможность стать премьером, уравновесить всё… У нас реально шикарный Президент сегодня, и я скажу так, мы говорили за команду Президента, там нет таких сильных личностей как он. А если есть Зеленский, то у нас должны быть равные по весу фигуры, которые у нас находятся в политике. Тот человек, который будет достоин возглавить Украину, возглавить нашу промышленность, это, я считаю, Юлия Владимировна. С её новым курсом и с её подходом, я считаю, было бы хорошо.

– Если говорить о местном представительстве партии «Батькiвщина», насколько они соответствуют Юлии Тимошенко?

– Не могу судить. Я на этот вопрос не могу ответить, потому что тяжело соответствовать, не соответствовать... Есть партийная дисциплина, и критиковать это я не могу. Это будет неэтично и неправильно. Есть положительная динамика, есть и отрицательная, как и везде.

– Как оцениваете то, что происходит в городе Николаеве?

– Что именно?

– Действия городской власти. Красивым ли выглядит город? Ухоженный ли он? Правильные ли решения принимает городская власть, чтобы содержать его в нормальном состоянии?

– Я люблю свой город, на самом деле. Я здесь вырос, хотя у меня была возможность уехать в другие города. В Москву, в Киев. В последний раз мне предлагали в Одессу, там бизнес открыть. Но я люблю город, не собираюсь уезжать, переезжать. У меня здесь дети, родственники. Честно говоря, если бы от меня зависело, я считаю, что городом должен управлять крепкий хозяйственник. Не политик, не кто–то там, не буду говорить ничего про IT, это хорошие, умные люди, но нам не хватает хозяйственника. Это другой подход, другое видение, всё по–другому. Хозяйственник есть хозяйственник. Если будут выборы мэра, значит должен быть крепкий, хозяйственный человек мэр. То, что в городе происходит, мне не всё нравится. Город запущен. Как и почему? Наверное, из–за бедности. Я думаю, что не хватает денег закрывать «дырки». У нас сегодня реконструкция Соборной площади, туда выделили 100 миллионов гривен, при том что у нас протекают у людей крыши, канализации, дороги надо восстанавливать. Есть такие участки что пройти невозможно. И эти деньги пошли сегодня на реконструкцию Соборной площади, на красоту. Может быть это красиво, это хорошо. Но эти люди занимаются искусством, когда у них есть достаток. А когда им есть нечего, когда им не хватает денег на лекарство, и с потолка капает вода… Когда в кране нет воды, потому что перекрыли и трубопроводы текут, я считаю, что это преждевременно, и нельзя к этому так подходить.

– Хотели бы стать мэром Николаева?

– Не знаю. Я к этому вопросу еще не подходил. Я пока кандидат в нардепы.

– Вы много и часто говорите о том, что в Николаеве необходимо поднять судостроение, вернуть славу города корабелов. Как?

– Мне этот вопрос очень часто задают на встречах избиратели, и у меня есть на него всегда ответ: я иду, чтобы поднять нашу промышленность, и в первую очередь – наши заводы. Как их поднять? Во всем мире с каждым годом строят всё больше судов. Почему это происходит? Сегодня между континентами торговля только возрастает. Китайцы делают одну продукцию, американцы вторую, европейцы – третью. Африканцы продают свои «недра», Южная Америка торгует мясом, и эта динамика растёт. Сегодня легче что–то продавать. Есть всё для того, чтобы можно было быстро продать продукцию. Вопрос в том – как её доставлять? Либо морским путём, либо речным. Для этого нужны суда, чтобы это всё перевозить. В мире сегодня дешевле перевозок морем ничего нет. Ни самолётом, ни вагонами, ни дорогами. Поэтому эта динамика будет и дальше расти. Это значит, что сегодня суда и корабли востребованы. Востребованы чисто экономически. Поэтому мы должны наши заводы запустить и в эту систему влезть. Мы должны продавать наш труд, наши корабли. Мы можем легко это сделать.

У нас есть свой металл, в 180–и километрах от нас находится Кривой Рог, где добывают железную руду. Там её плавят, делают из неё металл, и мы этот металл можем легко покупать у себя. Это всё рядом. Для примера я скажу: ни одна европейская страна не имеет сегодня такой потенциал железной руды. Ни Франция, ни Германия, ни Австрия. Украина поставляет наше железо им. К сожалению. И точно так же металл. Кроме металла у нас есть свои ТЕС–ы, ГЕС–ы, это дешевая электроэнергия. У нас есть рабочие руки. Для сравнения, в Германии платят судосборщику платят 4000 евро, мы можем за 1000 евро… И люди будут работать. И наши люди, которые уехали из Украины, работают на других верфях других стран, я думаю они с удовольствием вернутся в нашу страну, и будут вместе с нами поднимать нашу отрасль. Дом есть дом. У них здесь остались семьи. Они так же, как и мы все любят свою страну, свой город. Они вернутся, и будут так же участвовать в строительстве этих судов. Проблем я не вижу. Востребованность есть. У нас три больших завода. Эти заводы живые, и их не раскурочили и не «попилили». Всё там есть. Доки есть. У нас шикарные доки в «Океане». Сухой док. У нас плавучие доки в работе, на «Черноморском заводе», на «61 заводе», у нас все краны практически в исправном состоянии. И у нас есть 900–тонные краны для строительства больших судов, которые вообще являются редкостью в мире, их всего штук 6–7. Их используют для строительства авианосцев.

– Насколько востребованы такие большие суда? Суда какого класса наиболее востребованы?

– Сегодня, чем больше судно – тем оно лучше. В него можно больше загрузить. Раз в него можно больше всего загрузить – значит можно больше перевезти.

– Но тут возникает еще одна проблема – дноуглубление. Для того, чтобы судно могло выйти из акватории завода, на котором оно построено, должна быть инфраструктура у страны. Насколько инфраструктура Украины приспособлена для того, чтобы здесь строить большие суда?

– Глубина позволяет, поверьте мне. Но тем не менее, у нас через БДЛК–канал наш, его периодически подчищают. В любом случае у нас суда груженные отсюда выходят, которые грузятся зерном, металлом. Представьте, судна, которые мы построили, не груженные уходят, и я понимаю в чем вопрос. И судно, которое загрузилось по полной, по ватерлинию, и тоже проходит. Очень большие суда перегружаются в открытом море, где большие глубины.

– То есть отсюда выходят не–груженные, а там загружаются, на глубоководье?

– Наполовину груженные, если это большие суда. Но суда, которые будут строиться, по этой глубине пройдут легко.

– Еще одной проблемой называют вопрос топлива. Что здесь очень большие налоговые отчисления за счет того, что много топлива нужно чтобы судно вообще могло пройти по воде, и это не очень выгодно. Не очень рентабельно. Нужно ли здесь менять законодательство?

– Нет. Мы говорим за судостроение, а вы говорите за портовские…

– Для того, чтобы был интерес у судостроителей, необходимо чтобы был ряд сопутствующих условий.

– Поверьте, судно построилось, и оно ушло. Год или два его строят. Я не думаю, что это тот вопрос. Его заправили и стоимость будет входить в отправку или переход его к тому порту приписки.

– Одной из больших городских проблем на сегодняшний день является то состояние, в котором находится Варваровский мост. Его необходимо ремонтировать? Где найти деньги?

– На этот вопрос очень просто ответить. Нас должно поддержать правительство. Как только придёт новый премьер–министр, нужно к нему обращаться. Должны выделяться деньги из резервного фонда, для нас это очень важно, потому что это государственная дорога, по которой у нас люди живут и за Николаевом. Это живая дорога, очень важная. Вопрос с новой Радой, депутаты, которые придут, они будут отстаивать и лоббировать этот вопрос.

– В ходе своего последнего визита в город Николаев у него спросили, есть ли у него кандидаты на пост главы ОГА местной. Он ответил, что: «Нет, мы еще не определились, оставьте нам шорт–лист». Можете назвать три кандидатуры, кто по вашему мнению должен возглавить Николаевскую городскую администрацию?

– Что мы хотим видеть? Мы хотим видеть Николаев как банковскую систему, как Швейцарию? Надо ставить туда банкира. Мы хотим видеть Николаев как аграрную область? Надо ставить агрария. Потому что он знает как надо развивать эту область. Я этот вопрос всегда ставлю так: «Вы хотите, чтобы он у нас работал над промышленностью, чтобы работали заводы? Значит надо ставить туда хозяйственника, который будет отстаивать интересы города именно в этом направлении. Потому что он будет понимать, что для этого надо делать. Я считаю, что будет ошибочно, если опять придёт кто–то из популистов, и мы будем ждать, когда он уйдет, как это было при прежнем губернаторе. Потому важно, как я уже говорил, чтобы новый человек был хорошим хозяйственником. На это надо сегодня делать упор. Только это поднимет состояние нашей страны. Я скажу, что следующий год будет очень тяжелым для страны. Так как прошло уже 10 лет, и мы будем выплачивать в МВФ 17,5 миллиардов долларов. При том что в этом году у нас доходная часть 35 миллиардов. А расходная 38. То есть у нас не хватает 3 миллиарда. И чтобы покрыть эти расходы, чтобы рассчитаться с МВФ в следующем году, мы должны найти около 20 миллиардов. Это больше бюджета нашей страны. Где эти деньги мы найдем – я не знаю. Если помните дефолт, который предлагал нам Коломойский… Вы извините, Зеленский правильно тогда сделал, сказал, что дефолта в стране не будет, потому что страна сразу опустится в хаос. Бедные станут еще беднее, а доллар улетит так, что мы даже не знаем, где он остановится. Олигархи купят ценные бумаги забесплатно. А самое страшное что наши перспективы на этом закончатся. К нам не придёт ни один инвестор. Я не знаю каким будем следующий год. Но в любом случае без промышленности мы не выживем.

БЛИЦ

– Чего бы вы никогда не простили близкому человеку?

– Думаю это будет банально сказано, но – предательства.

– Для вас Николаев это…?

– Любимый город.

– Есть ли символ у Николаева?

– У нас самые красивые девушки, это символ Николаева. Не каждая страна и не каждый город может этим похвастаться. Девушки – это украшение нашего города, наша жемчужина. И кораблестроение. Его мы возродим.

– Как переживаете критику?

– Я люблю, когда меня критикуют. Когда человека критикуют, указывают на его ошибки… честно говоря, когда я работаю с какой–то новой командой, я сразу говорю: «Мне не надо лести. Я хочу, чтобы меня критиковал. За это буду даже доплачивать».

– Сколько уже потратили на предвыборную агитацию?

– Сложно сказать, так как я на самом деле не отслеживаю, сколько денег идёт через мой расчетный счет, фонд. Я занимаюсь другими вопросами, а на это нет времени. Я работаю с населением. Выезжаю и общаюсь.

– Лучшая реформа за последние 5 лет?

– То, что начали и не закончили, это децентрализация.

– А худшая?

– Медицинская.

– Кого из украинских политиков считаете предателем Украины?

– Тяжело обвинить кого–то. Реально, я не могу так ответить. Но считаю, что самый такой негодяй у нас – это Пётр Порошенко. Это мнение железное и однозначное. Довести страну… Мы на самом деле ждали перемен в стране. Готовились, надеялись на это. А нас завели в болото, как Иван Сусанин. Каждый потерянный год для нас равняется трём или пяти.

– А Янукович?

– Забыл за этого парня. Это отъявленный негодяй. Для меня он вор и рецидивист.

– Что бы вы изменили в Конституции?

– Защиту прав и свобод каждого человека.

– Возможен ли быстрый мир с РФ?

– Я думаю нет. Сегодня мы держим вектор на Европу. То, что это России не нравится – будет причиной конфликтов из–за этого. У нас другого пути нет. Мы не «банановая страна», как Саудовская Аравия. Нам надо работать, нужны новые технологии, а нам это может дать только Европа. Россия нам это, к сожалению, не даст. У России есть только дешевые ресурсы.

– Динамо или Шахтёр?

– Ну… Динамо.

– Как я понимаю, вы футболом не очень увлекаетесь (смеется)?

– Не очень. Против Шахтёра у меня своё мнение. За Динамо!

– Какое хобби?

– Больше спорт.

– Нужны ли миротворцы на Донбассе?

– Сегодня они нужны.

– У вас есть оружие для самообороны?

– Есть.

– Считаете что нужно поддержать закон о свободном ношении оружия?

– Наше общество еще к этому не подошло. Когда оно подойдет, когда мы будем законопослушными, как Америка, Германия, тогда да.

– Вы за легализацию игорного бизнеса?

– Я против.

– О чем жалеете больше всего?

– Жалею больше всего об упущенном времени. Что я не использовал своё время, которое мне отвела жизнь, более рационально.

– Нужна ли приватизация крупных государственных компаний?

– Наверное, те предприятия, которые сегодня дают прибыль – их трогать не надо. Иначе потом будет монополия. Потому что у нас в государстве есть предприятия, которые имеют монополию. А те предприятия, которые действительно ушли в упадок, да, их надо продавать, чтобы их не распилили на металлолом. Продавать, чтобы в них вложились бизнесмены, которые могут это дело поднять, и могут в них инвестировать, чтобы наше производство развивалось.

– Как оцениваете первые шаги Владимира Зеленского?

– Не всё идёт гладко, но я думаю, что нужно посмотреть. Послезавтра будет день, когда мы будем избирать новый Парламент, и потом он должен, я думаю, набрать обороты. Все люди этого ждут.

– Сколько спиртного нужно чтобы вы опьянели?

– Не знаю, я не пью.

– От какой партии никогда не пошли бы на выборы?

– Точно «ББП». И от Регионов.

– Как решить проблему плохих дорог?

– Я, честно говоря, смотрю на все высказывания наших кандидатов за дороги, как все отремонтируют, кого–то посадят. Ребята, проблема в другом совсем. У нас денег на наши дороги не хватает. Те деньги, которые выделяют, 1 миллиард 200 миллионов в прошлом году, к примеру, а нам нужно на ремонт, грубо говоря, 10 миллиардов… Как бы мы ни пытались выжать что–то из этих денег – это бесполезно. Всех можно пересадить, но миллиарда двести нам не хватит чтобы мы восстановили и отремонтировали все дороги, которые находятся в Николаевской области. Нам нужно зарабатывать. Смотрите в корень. Корень – это промышленность.

– Чем вы гордитесь больше всего?

– Нет такого, чтобы я чем–то гордился. Есть дети, они приносят мне удовольствие, рабочий коллектив, но это вот «такое».

– Необходимо ли делать русский язык вторым государственным?

– Наверное нет. У нас должен быть один язык, это государственный украинский. А все остальные языки просто не нужно ущемлять в правах. Для многих людей важно, особенно для старшего поколения, которые думают и разговаривают на русском языке. Надо просто, чтобы история с ними закончилась, ушла. Наши дети уже свободно владеют украинским, они его изучают. Придёт время, когда всё перейдёт на украинский без давления.

– Лучший Президент за историю независимой Украины?

– Еще не было. Если Зеленский проявит себя, он будет лучшим Президентом за всю историю. Прошлые… там нет достойных.

Над материалом, специально для «Преступности.НЕТ», работали: Андрей Сенченко, Артем Дыбленко, Владислав Фомин и Александра Ющишена