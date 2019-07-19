Облгосадминистрации нужно ликвидировать: Интервью с Клецовым, которому Зеленский предложил подать документы на главу Николаевской ОГА

Егор Клецов Один из основных вопросов у политической и околополитической тусовки города Николаева в канун визита Президента Украины Владимира Зеленского был о том, привезет ли он представлять нового главу Николаевской ОГА. Оказалось, что не только не привез, но даже с вероятными кандидатами у Офиса Президента для нашей области все плохо.

Тем не менее, во время визита, в аэропорту Владимир Зеленский взял номер телефона у руководителя проекта Мирового банка на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Егора Клецова, который высказал готовность возглавить ОГА. В этот же вечер в Facebook начали появляться публикации о том, что данные о нем находятся на сайте «Миротворец», что у него антиукраинские взгляды и прочее.

Мы записали интервью с Егором Клецовым, в котором спросили его о том, как он попал на «Миротворец», что происходит на Донбассе, и почему он хочет быть главой Николаевской ОГА.

– Егор, вас знают, как руководителя крупных предприятий. Вас знают, как руководителя, на данный момент, проекта Мирового банка на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Вас еще знают, как человека, который поливал газон на Соборной. Расскажите о себе – кто такой Егор Клецов?

– В двух словах, наверное, не получится, но я буду стараться. Во-первых, если меня характеризовать, я небезразличный человек. И небезразличный человек, во-первых, к несправедливости, во-вторых, к тем вещам, которые происходят и происходили в нашей стране. Это меня характеризует как активиста, волонтера, возможно, в каких-то нюансах. А с точки зрения своего управленческого реноме - я человек, который с 2001 года, придя на «Sandora» инженером-конструктором, вырос через несколько лет до управленца крупными индустриальными проектами.

Например, если мы берем «Sandora», то оба завода, которые в селе Николаевском и Мешково-Погорелово я участвовал в проектировании этих заводов, конкретно моей была технологическая часть, то есть кухня, так сказать, приготовление. Заканчивал я уже работу свою на «Sandora» как руководитель комплексных проектов. То есть постройкой всего завода, начиная от строительной части, заканчивая технологическим оборудованием. И так же есть ряд примеров в «Coca-Cola», в которой я провел полтора года. Есть большой пример — это «Danone», реконструкция Кременчугского гормолокозавода, таких примеров я могу привести много – это десятки миллионов долларов, которые были успешно реализованы.

– Чем гордитесь? Самое-самое масштабное. И в плане работы, и места работы, скажем так.

– Наверное, горжусь тем, чем занимаюсь сейчас. Мой опыт управленца в частном секторе позволил мне прийти в окологосударственный проект, назовем это так, и я сейчас вижу, на самом деле, то большое несоответствие между процессами и процедурами частного бизнеса и государственными – крайне неэффективными процессами. Этим горжусь. Горжусь, что сейчас могу сказать, что я знаю, как сделать лучше, например, в коммунальной сфере, чтобы все работало эффективно, как в частных. Да, горжусь тем, что делаю сейчас.

– Как вы оказались в аэропорту, когда туда прилетел Владимир Зеленский?

– В аэропорту я оказался очень просто – я поддерживаю своего товарища на этих выборах. Просто предложил приехать поддержать его, увидеть, собственно говоря, президента. Что и случилось. Мы увиделись, и буквально после моих нескольких реплик, так же, как и все, кто какие-то задавали вопросы, выкрикивали какие-то реплики. Моей задачей было донести до президента, что нам очень нужен губернатор, потому что все процессы, к сожалению, в области пока так есть, зациклены на губернатора, и нам нужен профессиональный губернатор. Ну вот так произошел первый контакт с президентом, визуальный контакт – глазами.

–Я так понимаю, после реплики, что вы готовы возглавить облгосадминистрацию, президент вас подозвал к себе. О чем вы говорили?

– Это был смешной на самом деле момент. Первый момент был, когда я просто сказал, что нам нужен губернатор-профессионал – профессиональный управленец, а не певец. Президента заинтересовала формулировка: почему не певец? Потому что певец у нас уже был, и мы видим результаты. А второй контакт – он объяснял кому-то, что поиски губернатора – это не такой простой процесс. Это, на самом деле, и квалификационная составляющая, мотивационная и желание человека работать. Слыша это, я вполне серьезно и отдавая себе отчет сказал, что такие люди есть, и они готовы, и поднял руку. Он обратил на меня внимание еще раз, сказал: подайте о себе информацию на какой-то там ресурс, это я уже выяснил потом, куда мне необходимо было отправить информацию о себе. И собственно всё, на это как бы для меня тогда закончилось, он сел в машину, я начал отходить от места, где стояла машина и буквально в течении двух минут окно снова открылось, и он меня подозвал и задал вопрос: кто я, что я и какое у меня образование, и почему я считаю, что я могу быть главой ОГА. Ну вот так вот мы говорили с ним буквально в течение двух минут, короткое о себе резюме. Я сказал, что я почти 20 лет топ-менеджер. Конечно, я чуть-чуть соврал. Почти 20 лет – это весь мой трудовой путь, топ-менеджером я являюсь порядка 15 лет. В целом вот такой диалог у нас состоялся.

– Буквально вчера, когда мы поставили новость о том, что был такой диалог у вас с президентом, было видно, что новость получает довольно широкий отклик от общественности. Но в то же время появилась информация, которая ранее появлялась в средствах массой информации, в социальных сетях, о том, что ваш профиль есть на сайте «Миротворец», на котором размещают людей, которых обвиняют, уличают в каких-то сепаратистских настроениях. Как так получилось, что ваш профиль появился на сайте «Миротворец»?

– Наверное, стоит разделить на две части мой ответ. Первая часть – она несколько саркастичная, я, честно говоря, не хотел бы обсуждать то, что сегодня многие люди считают сливным бачком. И когда-то, возможно, «Миротворец» начинался, как некая благая функция, которая должна была помочь Службе безопасности Украины, нашим войскам. Но потом, к сожалению, «Миротворец» превратился именно в сливной бачок, и туда стали попадать те люди, которые так или иначе не угодны, назовем так, режиму Порошенко. И поэтому, с одной стороны, не хотелось говорить, с другой стороны, да, я там нахожусь, и причиной попадания туда являются сугубо мои личные эмоции, моя личная мотивация.

В свое время при активных военных действиях на Донбассе я каждый день слышал по телефону своих родственников, которые живут в Дебальцево – у меня отец из Дебальцево, я провел там половину своего детства, поэтому для меня это моя вторая малая родина, первая моя малая родина - это Николаев. Поэтому я, как человек небезразличный, и как человек привыкший действовать, тогда не нашел для себя ничего лучшего, как постараться объединить максимальное количество людей, энергетически объединить вокруг идеи мира, вокруг идеи переговорного решения конфликта, а не решения силового. Мне кажется, разум - он всегда между двумя сторонами конфликта, и кто-то должен был выступить с этой инициативой и перевести как-то этот конфликт в русло переговоров. Я считаю, у меня это получилось.

И буквально после того, как начался Минский процесс, я посчитал, что я больше ничего не могу сделать, потому что тогда это было не модно, для меня это имело негативные последствия в моей личной жизни и в семейной, к сожалению, и в карьерной – я порядка года находился без работы, потому что так получилось, что «Миротворец» тогда имел определенное влияние на сознание людей, и никто не хотел разбираться, что там написано, правда ли то, что там написано. Люди считали это неким штампом. Поэтому я, в первую очередь, на тех, кто распространяет эту информацию обо мне, я не держу зла, там 90% правды написано, там написан мой карьерный путь.

Единственное с чем я не согласен — это с тем, что я сепаратист и антиукраинский пропагандист. Я сын своей Украины, я люблю ее своей сыновей любовью и для меня неприятно слышать, что я антиукраинский пропагандист. А сепаратист, к сожалению, опять же, это некое клише, в котором мало кто разбирается, что на самом деле значит «сепаратист». Я человек, который с первых дней противостояния на Донбассе выступал за то, чтобы Донбасс остался в Украине и до сих пор этого очень сильно хочу.

Я не знаю, получится ли это у нас, к сожалению, много горшков побито, но я не могу себя считать сепаратистом. Я считаю, как раз определением этим надо называть чуть-чуть других людей, которые в свое время легко выдавали билеты «чемодан, вокзал, Россия» людям, разделяя тем самым нас. Ну вот так вот я попал на «Миротворец», да, я там есть.

– Вы предпринимали какие-то действия для того, чтобы ваш профиль пропал с «Миротворца»?

– Я писал им, когда мне это стало мешать, а я человек, который отвечает за свою семью. Когда я сожалел, что именно в таком формате я занимался определенными миротворческими действиями, то писал администраторам, просил разобраться, и послушать всё то, что я говорил на телемостах, что я договаривался вести медикаменты не в госпиталь города Донецк, а раненым бойцам ВСУ, которые находились на тот момент в плену и на лечении в госпитале. Есть прямая речь в телемостах, где я об этом говорю. И да, таким образом я пытался обратить их внимание на истину, чтобы они меня убрали оттуда. Но никаких ответов я не получал.

– В одном из видео вы назвали людей, которые воюют с той стороны, ополченцами. В Украине же их принято называть террористами, боевиками, членами незаконных вооруженных формирований. Почему вы их назвали ополченцами?

– С формулировками вопрос действительно сложный. Я боюсь кого-либо обидеть своими формулировками в принципе. Это может быть неприятно тем ребятам, которые воюют, я имею в виду войска Украины. Но на тот момент у меня действительно были два товарища, которые воевали, один – с одной стороны, другой – с другой. Я не отрицаю того, что там были россияне – в виде спецуры, в виде квалифицированных профессионалов, да, всем этим действом руководят российские ребята. Но реально подают снаряды и держат автоматы – дебальцевские, енакиевские, любые другие, украинцы – такие же, как и мы, по сути. Поэтому на тот момент я считал их некой силой сопротивления и называл их ополченцами. Еще раз – если кого-то эта формулировка не устраивает, я таких людей понимаю.

– Еще раз, давайте расставим все точки над і»». Что сейчас происходит на Донбассе?

– Сейчас на Донбассе происходит, в первую очередь, идеологическое противостояние, которое переросло в силовой конфликт. Которое, конечно же, к сожалению, поддерживается с российской стороны. Я больше, чем уверен, что оно кому-то было выгодно и здесь из прошлой власти. Потому что я менеджер, и определение конфликта для меня очень простое. Конфликт – это противостояние двух сторон, в котором заинтересованы обе стороны. Настоящий конфликт. Всё остальное – это не конфликт, это быстро исходит на нет.

– Может ли, по вашему определению, быть заинтересованной только одна сторона?

– Думаю, нет. Я надеюсь, что тот вектор, который поддерживает сейчас президент Зеленский, который еще был начат нашими в том числе силами, силами Людей Мира, которые я тогда возглавлял, этот процесс все-таки уменьшит, с одной стороны, количество заинтересованных в вооруженном конфликте в нашей стране. Президент чётко даст понять, что мы настроены, эта сторона настроена на мир. И я верю в то, что как только одна сторона покажет свою искреннюю заинтересованность в переговорах, в нормальном диалоге, то у второй стороны выбора уже не будет просто-напросто. А что будет дальше – поживем – увидим. Я в любом случае, желаю Зеленскому сил и успехов, Владимиру Путину хочется пожелать, наверное, мудрости, мозгов, и воспринимать нас уже как равного партнера, как не потерявшегося какого-то ребенка, а как равного партнера. Тогда возможен диалог.

– На данный момент вы поддерживаете связь с родными там?

– К сожалению, только телефоном. Я уже очень давно не видел бабушку. Последний раз я ее видел, когда мы забирали когда была активная фаза боевых действий, когда утюжили с обеих сторон Дебальцево, мы ее забрали на короткий период, потом когда там события поулеглись, мы ее отвезли. То есть вот уже четыре года я ее не видел. Не могу туда поехать по причине того, что я персона нон-грата. Потому что с одной стороны думают, что я какой-то шпион, и был в Донецке с какой-то шпионской миссией. Ну, я говорил, что я встал между двух огней, на самом деле.

– То есть я правильно понимаю, вы в каком-то списке и на той стороне?

– Да.

– Почему я спросил за связь с родственниками. По их настроениям, что можно сказать? Можно ли сделать какие-то выводы, готовы ли они к чему-то?

– Мы стараемся не говорить о политике, о настроениях. Я считаю, должно пройти какое-то время, чтобы можно было о чем-то снова говорить. Потому что какие-то обиды есть еще с обеих сторон. А это открытая рана. На нее нельзя сейчас ничего сыпать, нужно дать ей затянуться, успокоиться. Поэтому я не готов сейчас говорить, мне кажется, время скажет, готовы мы к единой Украине снова или это будет какой-то другой формат.

– Чтобы закрыть тему «Миротворца», скажите, жалеете ли вы о том, что вы делали в 2014-2015 годах?

– Нет, я не жалею ни о чем, в принципе, в жизни. Каждое мое действие несет за собой как положительные какие-то для меня результаты, так и негативные, из которых я делаю определенные выводы и становлюсь лучше. Я работаю со своими ошибками. Тот опыт, который мне дан, пусть он даже не хороший в чьих-то глазах, и я его тоже могу объективно оценить, как нехороший. Я его использую для будущего. Поэтому я не жалею, что было всё именно так как было.

– И буквально пару вопросов – да, не хочется забегать наперед и говорить о том, что кто-то будет назначен главной ОГА или не будет, просто несколько вопросов по этой структуре. Знаете ли вы, какая зарплата у главы областной государственной администрации?

– Ну, не будем говорить в цифрах, недостаточная для меня. Потому что моя зарплата – это последние 10 лет это несколько тысяч долларов в месяц. Я готов, я считаю, что есть механизмы, который мы можем обсудить с тем, кто производит, скажем так, это трудоустройство, кто назначает. Но это вопрос серьёзный, это вопрос комплексный. Это не только зарплата самого руководителя ОГА, это и зарплата специалистов. С чего, я считаю, надо начинать? Если мы посмотрим на тот же Сингапур, там делалось параллельно два очень мощных структурных шага. Первый шаг – выравнивались зарплаты госслужащих и частного сектора, и второй – очень жестко работала антикоррупционная вертикаль. Поэтому параллельно они смогли качественно вычистить буквально за пару лет, из частного сектора перетекли управленцы в государственный. Поэтому эту проблему надо только комплексно решать. И человек, который заинтересован, я имею в виде Президента, в том, чтобы качественно обновился руководящий состав на местах, в первую очередь этот вопрос должен для себя поставить. Иначе, кроме как воровать, других вариантов у людей не будет, давайте быть откровенными.

– Не могу не задать вопрос, а если не будет достигнуто соглашение по этому вопросу, и всё же будет предложена та заработная плата, которая есть?

– Я честно откажусь. Других вариантов я не вижу для себя.

– Если говорить о ликвидации такой структуры, как облгосадминистрация. По сути, вы хотите идти в структуру, которая ликвидируется?

– Да, я даже более скажу, я до недавнего об этом не думал. И пару дней назад на меня свалился определенный массив информации, которую мне надо было обработать, понять. А что, если да – так как я сказал, что готов к этому. И своей основной стратегической задачей я бы видел как раз ликвидацию этого, скажем так, архаизма, пережитка. Потому что есть закон о децентрализации, есть закон о местном управлении, на самом деле всё есть. Правила игры есть. Их просто надо брать и доводить до логического завершения. А не сидеть и продолжать кормиться, перераспределяя те деньги, которые туда приходят. И да, можно сказать, что я бы туда шел именно для этого. Не для того, чтобы там какие-то наводить порядки, структурировать что-то в процессах. В первую очередь, ее надо устранять. Смотреть в каком масштабе это должно произойти, что-то, наверняка, должно остаться. Есть какие-то крупные инфраструктурные проекты, управление которыми необходимо переложить на каких-то профессионалов, которые, возможно, как-то должны представлять вот эту надстройку области. А всё остальное делается спокойно на местах.

– У вас есть команда, которая могла бы вам в этом помочь? Есть кому предложить войти в команду?

– Да, конечно же, у меня есть на примете те люди, с которыми я работа годами и знаю их, как профессионалов, и по сути, я как руководитель проектов, люблю говорить, что я ни в чём хорошо и глубоко не разбираюсь. Разве что в технике, я технарь по образованию. Поэтому моя задача, как управленца, собрать звёздную команду (именно не команду звёзд, а звёздную команду), которая сможет взаимодополнять друг друга и давать результат. Такие люди в обойме есть, естественно.

Беседовал Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ»