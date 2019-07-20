Саакашвили за день до выборов заявил, что снимает свою партию в пользу политсилы Зеленского

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников поддержать партию Зеленского.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook поздно вечером 19 июля, примерно за час до наступления «дня тишины».

При этом Саакашвили не снял своих мажоритарщиков в пользу конкурентов от «Слуги народа».

«У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, «Слуга народа» не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство. Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию – отдать голоса за «Слугу народа», - написал Саакашвили.

Напомним, что ранее Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.