Нигде в мире Медведчук не может представлять Украину, - Офис Президента

Офис Президента Украины предостерег всех международных партнеров от возможного некорректного понимания внешней политики Украины из-за действий кума президента РФ Виктора Медведчука.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на ответ Офиса Президента Украины.

«Президент Украины никоим образом не уполномочивал господина Медведчука представлять позицию Украины ни в Европарламенте, ни на любых других международных площадках. Нигде в мире Медведчук не может представлять Украину – только себя самого и еще, может, своих коллег или родственников разной степени родства», - заявили на Банковой.

Там отметили, что высказывать свою позицию могут только должностные лица, ответственные за внешнюю политику Украины.

«Мы предостерегаем всех международных партнеров Украины от возможной дезориентации относительно принципов внешней политики Украины, которая может быть вызвана действиями этого лица (Виктора Медведчука)» – говорится в ответе ОП.

Ранее Медведчук побывал в Страсбурге, где в здании Европарламента презентовал некий свой план по урегулированию ситуации на Донбассе. После этого он прилетел в Санкт-Петербург, где отчитался перед Владимиром Путиным о прошедшей встрече. В Европарламент Медведчука пригласили депутаты от ультраправых партий, симпатизирующих Путину.

Напомним, ранее сообщалось, что Медведчука лишили сверхприбыли в Украине на поставках российского дизтоплива и сжиженного газа.