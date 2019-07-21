В Украине проходят выборы в Верховную Раду: в 8:00 открылись участки для голосования

В Украине 21 июля проходят внеочередные парламентские выборы. Голосование продлится с 8:00 до 20:00.

Половина депутатов (225) пройдет в Верховную Раду по партийным спискам, еще 199 изберут по мажоритарным округам. Напомним, что на 26 мажоритарных округах, которые расположены на оккупированной территории, в Крыму и на Донбассе, выборы не состоятся.

Всего в выборах по партийным спискам участвуют 22 партии. Для попадания в Раду им необходимо набрать как минимум 5%. Победителем на мажоритарном округе станет кандидат, который наберет большинство голосов.

В 20:00 станут известны результаты первых экзитполов – скорее всего, что они будут близки к реальным результатам выборов.

Редакция «Преступности.НЕТ» в этой новости следит за ходом голосования во всей Украине.

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