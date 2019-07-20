Иран задержал два танкера в Персидском заливе – это привело к повышению цен на нефть

Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Танкер Stena Impero задержали после столкновения с иранским рыболовным судном, чей сигнал бедствия он проигнорировал, заявил иранский чиновник. Он отметил, что все 23 члена экипажа останутся на корабле, пока следствие не закончится. Оператор танкера заявил, что корабль «полностью отвечал всем навигационным и международным нормам», но больше не находится под контролем экипажа и с ним не удается связаться.

Также Иран задерживал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и предоставил предупреждения по безопасности и экологических проблемах.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что будет реагировать на захват «обдуманно, но твердо» и срочно ищет информацию о судне, которое следовало в порт в Саудовской Аравии. Хант предупредил о «серьезных последствиях», если ситуация с Stena Impero ни будет урегулирована быстро. Лондон, однако, «не рассматривает военные варианты».

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет разговаривать с Британией о захвате, который привел к повышению цен на нефть выше 62 долларов за баррель.

В мае Вашингтон объявил о направлении авианосца и оперативной группы бомбардировщиков в Персидский залив, чтобы противостоять тому, что американские чиновники назвали «явными признаками» угроз от Ирана для США и союзников в регионе. США также объявили о развертывании на Ближнем Востоке дополнительной системы противоракетной обороны Patriot и корабля USS Arlington.

Противостояние получило военное измерение в последние недели. Вашингтон обвиняет Иран в нападении на японский и норвежский нефтяные танкеры в Персидском заливе, а Иран сбил американский беспилотник. После этого Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании. За последние два месяца Вашингтон резко ужесточил санкции против Тегерана с целью вообще остановить его экспорт нефти. Президент Ирана Рухани угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти. Через Ормузский пролив проходят все корабли Персидского залива. Он является единственным путем к открытому морю для таких стран-нефтедобытчиков как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.