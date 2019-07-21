Парламентские выборы на Николаевщине: голосование стартовало

В Украине и, в частности, в Николаевской области 21 июля проходят внеочередные парламентские выборы.

Гражданам Украины предстоит проголосовать по двум бюллетеням – за партию и за кандидата-мажоритарщика. Всего в выборах по партийным спискам участвуют 22 партии. Для попадания в Раду им необходимо набрать как минимум 5% голосов. Также от Николаевской области в парламент выберут шесть мажоритарщиков. Победителем на мажоритарном округе станет кандидат, который наберет большинство голосов.

Редакция «Преступности.НЕТ» в этой новости следит за ходом голосования в Николаеве и области.

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