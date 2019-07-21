Украинский чемпион Ломаченко официально получил нового соперника и будет на чужой территории защищать три титула

Чемпион мира WBA и WBO в легком весе, украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) проведет бой против британца Люка Кэмпбелла 31 августа в Лондоне.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Зеркало недели».

- Это исторический момент, ведь моя цель – объединить все пояса в легком дивизионе. Кэмпбелл – это мой вызов. Он невероятный боец, которого я отлично помню со времен Олимпиады-2012. У него сложнейший стиль, и я не могу его недооценить. Этот бой в Лондоне – особенный. Я был здесь в 2018 году, и реакция зрителей была невероятной. Они уважают мой стиль бокса. Мне не терпится уже сделать невероятное шоу для них, - сказал Ломаченко.

- Лучший будет биться с лучшим, а ринг станет адом. Я в боксе, чтобы быть лучшим, чтобы стать чемпионом мира. Это то, ради чего я занимаюсь. Василий занял первую строчку в рейтинге P4P (рейтинг лучших боксеров вне категорий), однако поединок с таким противником лишь мотивирует меня быть еще лучше, чем я есть. Я отлично знаю, насколько он хорош и что он может, однако я также знаю, чего стою я. Это будет самая сложная битва в моей жизни, а я к ней стараюсь подойти физически и морально. Это мой год, - заявил Кэмпбелл.

На кону в этом бою будут стоять пояса Ломаченко по версиям WBA, WBO и The Ring, а также титул вакантный пояс WBC. В последнем своем бою 13 апреля в Лос-Анджелесе Ломаченко уверенно защитил свои пояса WBA и WBO в бою против Энтони Кроллы.