«ГрязныйКозырь запустил фейк», - у Дятлова заявили о том, что оппоненты распространяют информацию о его снятии с выборов

Команда кандидата в народные депутаты Украины по 127 округу Игоря Дятлова заявляет, что в день тишины конкуренты запустили в социальной сети Facebook фейковую информацию о том, что их кандидат снял свою кандидатуру.
Об этом на своей странице в Facebook написала помощница Игоря Дятлова Екатерина Колпакова.
В команде Дятлова подозревают, что к данной грязной технологии прибегли в штабе "порошенковца" Бориса Козыря.
"Где-то по Фейсбуку #ГрязныйКозырь запустил фейк о том, что лидер гонки Игорь Дятлов якобы снимается с выборов. Запустил, естественно, не от себя, а с левых страниц. Просьба ко всем: если увидите, пришлите ссылку или скрин и пожалуйтесь на этот фейк фейсбуку!!! Верю в нашу общую силу", - написала Колпакова.