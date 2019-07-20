«ГрязныйКозырь запустил фейк», - у Дятлова заявили о том, что оппоненты распространяют информацию о его снятии с выборов

Команда кандидата в народные депутаты Украины по 127 округу Игоря Дятлова заявляет, что в день тишины конкуренты запустили в социальной сети Facebook фейковую информацию о том, что их кандидат снял свою кандидатуру.

Об этом на своей странице в Facebook написала помощница Игоря Дятлова Екатерина Колпакова.

В команде Дятлова подозревают, что к данной грязной технологии прибегли в штабе "порошенковца" Бориса Козыря.