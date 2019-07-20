«Два брата-акробата придумывают все новые и новые фейки», - Дятлов отреагировал на информацию о своем снятии с выборов

Кандидат в народные депутаты Украины по округу № 127 Игорь Дятлов лично отреагировал на распространяющуюся недостоверную информацию о том, что он снимает свою кандидатуру с выборов.

Видеозапись со своей позицией он разместил на официальной странице в Facebook.

В частности, Дятлов прямо дал понять, кого считает причастным к распространению недостоверной информации, намекнув на депутатов городского совета Вячеслава и Сергея Карцевых, которые работают на народного депутата «порошенковца» Бориса Козыря.

«Тут два депутата николаевского городского совета – «два брата акробата» придумывают все новые и новые фейки о том, что кто-то снимается с выборов. Честно говоря, это вызывает смех», - говорит Дятлов на видео, снятом на центральной площади в городе Очаков, который входит в 127 избирательный округ.

«Мне хочется им сказать: ребята, ну научитесь уже хоть проигрывать красиво. У вас была очень грязная компания, но хоть проиграйте красиво. Во-вторых, в это никто не поверит. А в-третьих, посмотрите как работает городская власть в Очакове. Здесь и фонтан, и фотозоны, и много детей. Вот этим нужно заниматься, а не грязью», - подытожил Игорь Дятлов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Дятлова заявили, что оппоненты распространяют фейковую информацию о его снятии с выборов.