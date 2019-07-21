Решение приняли за несколько часов до открытия участков: Суд разрешил ЦИК отказать беглому нардепу Онищенко в регистрации на выборах

Верховный Суд удовлетворил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии на решение Шестого апелляционного админсуда о регистрации нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом на выборах в Верховную раду.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Таким образом Онищенко окончательно отказали в регистрации кандидатом на внеочередных парламентских выборах, которые проходят 21 июля. Решение суд принял за несколько часов до открытия избирательных участков.

В частности, в своем решении, которым обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко, суд предыдущей инстанции сослался на новые открывшиеся факты - обучение Онищенко за рубежом.

«В своем решении Верховный Суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу», - отметили в ЦИК.

Напомним, Онищенко является фигурантом ряда уголовных производств. В частности, по версии НАБУ, Онищенко и его приспешники продавали газ госпредприятия «Укргаздобыча» через «псевдобиржи», поэтому государство потеряло более 1,5 миллиарда гривен.

В прошлом году «Слідство.Інфо» опубликовало фильм-расследование «Клуб книголюбов». В материале говорится о том, как соратники Петра Порошенко договаривались о покупке должностей и голосов для принятия выгодных для президентской партии решений при посредничестве Онищенко.

В переписке, которую получили журналисты, в Верховной Раде продавали не только политически выгодные законопроекты, но и законопроекты, которые облегчали бы ведение бизнеса для них. Журналисты опубликовали переписки Александра Онищенко с членами «Блока Петра Порошенко», в частности, и с первым заместителем председателя фракции Игорем Кононенко. Онищенко был посредником между соратниками Порошенко и Юлией Тимошенко и договаривался о покупке голосов и расчете.

Позже стало известно, что Апелляционный админсуд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Позже, шестой апелляционный административный суд разрешил народному депутату-беглецу Александру Онищенко баллотироваться в Верховную Раду.