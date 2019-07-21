Решение приняли за несколько часов до открытия участков: Суд разрешил ЦИК отказать беглому нардепу Онищенко в регистрации на выборах

Верховный Суд удовлетворил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии на решение Шестого апелляционного админсуда о регистрации нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом на выборах в Верховную раду.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Таким образом Онищенко окончательно отказали в регистрации кандидатом на внеочередных парламентских выборах, которые проходят 21 июля. Решение суд принял за несколько часов до открытия избирательных участков.
«В своем решении Верховный Суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу», - отметили в ЦИК.
Напомним, Онищенко является фигурантом ряда уголовных производств. В частности, по версии НАБУ, Онищенко и его приспешники продавали газ госпредприятия «Укргаздобыча» через «псевдобиржи», поэтому государство потеряло более 1,5 миллиарда гривен.
В прошлом году «Слідство.Інфо» опубликовало фильм-расследование «Клуб книголюбов». В материале говорится о том, как соратники Петра Порошенко договаривались о покупке должностей и голосов для принятия выгодных для президентской партии решений при посредничестве Онищенко.
В переписке, которую получили журналисты, в Верховной Раде продавали не только политически выгодные законопроекты, но и законопроекты, которые облегчали бы ведение бизнеса для них. Журналисты опубликовали переписки Александра Онищенко с членами «Блока Петра Порошенко», в частности, и с первым заместителем председателя фракции Игорем Кононенко. Онищенко был посредником между соратниками Порошенко и Юлией Тимошенко и договаривался о покупке голосов и расчете.
Позже стало известно, что Апелляционный админсуд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Позже, шестой апелляционный административный суд разрешил народному депутату-беглецу Александру Онищенко баллотироваться в Верховную Раду.