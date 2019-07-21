Такая ситуация по всей стране: ОИК по решению ЦИК передал в СИЗО Николаева по два бюллетеня арестованным вместо одного

Члены ЦИК демонстрируют бюллетени для внеочередных выборов ВРУ 2019 В Николаеве для арестантов следственного изолятора и избирателей в других спецучастках по решению ЦИК передали два вида бюллетеней: для голосования в многомандатном и одномандатном избирательных округах.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердил секретарь окружной избирательной комиссии №129 Юрий Агарков.

В частности, появилась информация, что на спецучасток для голосования в Николаевском следственном изоляторе поступило два вида бюллетеней: для голосования за партийный список и за «мажоритарщика» от 129 одномандатного избирательного округа.

– Количество бюллетеней устанавливает ЦИК. То количество, какое Центральная избирательна комиссия передала на ОИК, то мы обязаны такое же количество бюллетеней передать в СИЗО на спецучасток, – прокомментировал ситуацию в Николаевском СИЗО Агарков.

При этом он отметил, что два вида бюллетеней по решению Центральной избирательной комиссии направили во все спецучастки.

– По закону, если человек проживает в пределах избирательного округа, то он может получить два бюллетеня. Окружная и другие избирательные комиссии не составляют эти списки, их составляет либо Реестр избирателей, либо, если это спецучасток – руководство учреждения, – сказал Агарков. – То есть, может быть такая ситуация, что человек, который жил в пределах 129-го округа и попал в СИЗО, то сможет проголосовать в двух бюллетенях? – уточнил журналист. – Да, ему должны выдать два бюллетеня, – ответил секретарь ОИК №129. – И на других спецучастках, к примеру в больницах такая же ситуация? – Это не только в Николаеве. Закон один для всех. Если в пределах избирательного округа, возьмем, к примеру, спецучасток: человек сменил место голосования в пределах округа, то он получает два бюллетеня. Я консультировался по этому вопросу в Реестре. Если он с другого округа – он получает один бюллетень, но при этом, тот кто составляет список, должен сделать отметку, что человек получает один бюллетень. К сожалению, по закону четко не регламентировано, сколько списков должны составлять по одномандатному и многомандатному округам – есть только один список и человек расписывается только один раз, – отметил секретарь окружной избирательной комиссии. – Конкретно в вашем округе все спецучастки получали два вида бюллетеней? – уточнил корреспондент. – Да, все спецучастки получали два вида бюллетеней. По закону это предусмотрено, по всей Украине так, – ответил он. – Количество бюллетеней примерно одинаковое? – Примерно одинаковое, но дело в том, что по спецучасткам, количество бюллетеней гораздо больше, чем в этих учреждениях людей. Там немного избирателей в больницах, роддомах и на выборы они почти не влияют, а в СИЗО около 700 избирателей, – ответил Агарков.

Стоит отметить, что подобная ситуация происходила и в 2014 году на внеочередных парламентских выборах.

Напомним, что в Украине и, в частности, в Николаевской области 21 июля проходят внеочередные парламентские выборы.