«Не расслабляйтесь»: Президент Зеленский намекнул, что досрочные местные выборы возможны

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в штабе партии «Слуга народа» намекнул, что досрочные местные выборы в Украине возможны.

Транслировал брифинг телеканал 112 Украина.

– Сегодня наша партия может расслабиться. Но недолго. Завтра у нас много работы... Много кто спрашивает о досрочных местных выборах. Вам интересно? Хочу сказать: не расслабляйтесь, - заявил Зеленский.

Напомним, ранее, будучи с визитом в Николаеве Владимир Зеленский заявил, что о досрочных выборах в местные советы говорить пока рано.

Ранее сообщалось, что согласно данным опроса Центра аналитических исследований большинство жителей Николаев выступают за проведение досрочных выборов в местные советы после проведения парламентских выборов.