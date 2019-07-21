«Вопрос приоритетный для нас»: Президент Зеленский о пленных моряках

Президент Владимир Зеленский анонсировал решение вопроса удерживаемых в России украинских военнопленных моряков в ближайшее время, но дату не назвал.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, вопрос является приоритетным и над этим работают.

- Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. (...) Этот вопрос приоритетный для нас. Сроков точных я не могу дать, потому что это была бы неправда, – сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская и российская стороны договорились на встрече советников лидеров «нормандской четверки» об обмене пленными в формате 15х15 или 10х10.