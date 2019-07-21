Президент Зеленский заявил, что «Слуга народа» внесет законопроект об импичменте президента

Один из первых законопроектов, который внесёт партия "Слуга народа", будет об импичменте президента. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время брифинга в штабе партии,

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Зеленский отметил, что президента сменят, если он окажется "непорядочным человеком".

«Открытый нормальный (закон), чтобы если непорядочный человек станет президентом, его могли снять», - отметил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 мая, внес в Верховную Раду законопроект об импичменте президента.