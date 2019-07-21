В Киеве, на одном из округов в пяти участках не считают голоса, а возле ОИК собираются «свободовцы»

У окружной избирательной комиссии в 223-м избирательном округе в Киеве на Щербакова, 43, уже находятся около ста представителей ВО «Свобода» и столько же правоохранителей, в пяти участках не могут начать подсчет голосов.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на киевский штаб партии «Слуга народа».

Члены пяти участковых избирательных комиссий по 223-му избирательному округу в Киеве с момента закрытия участков не могут начать подсчет голосов.

«Избирательные комиссии закрылись в 20.00 для подсчета голосов, 5 из них в 223-м избирательном округе уже 2:00 сидят и ничего не делают - моют полы, снимают шторы, разбирают свои бумаги, сидят просто за столами, будто они ждут какие-то указания», - говорится в сообщении.

Между тем, у окружной избирательной комиссии в 223-м избирательном округе в Киеве на Щербакова, 43, уже находятся около ста представителей ВО «Свобода» и столько же правоохранителей.

«Левченко (действующий народный депутат, кандидат в народные депутаты Юрий Левченко) призвал представителей «Свободы» начинать «раскачивать» ситуацию в ОИК. Мы считаем, что те избирательные комиссии, не распечатали одну урну, не гасят бюллетени, они ждут какой-то сигнал», - убеждены в штабе.

Напомним, в Украине и, в частности, в Николаевской области 21 июля проходят внеочередные парламентские выборы.