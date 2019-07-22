В партии «Голос» заявили, что не поддерживают идею досрочных местных выборов в 2019 году

Глава партии «Голос» Юлия Клименко заявила, что ее политическая сила не поддерживает идею внеочередных выборов в местные советы в 2019 году.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на штаб партии.

По словам Клименко, сначала необходимо посмотреть на работу нового состава Парламента в течение года.

«Страна устала от калейдоскопа кандидатов и выборов в этом году. Нам надо всем выдохнуть, спокойно посмотреть, как будет работать парламент следующие 12 месяцев и после этого принимать какие-то решения, в том числе по местным выборам. Потому что сейчас есть идея о том, чтобы сделать местные выборы раньше, в 2019 году. Мы эту идею не поддерживаем. Мы считаем, что партии, особенно новые партии, которые зашли в парламент, должны показать себя, показать свою работу, и местные выборы должны отражать результаты работы новых сил в парламенте», - сказала Клименко.

Напомним, Президент Владимир Зеленский готов обсуждать со Святославом Вакарчуком формирование коалиции «Слуги народа» и «Голоса» в Верховной Раде IX созыва.