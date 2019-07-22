В «Слуге народа» надеются, что Аваков не будет министром внутренних дел

В президентской партии «Слуга народа» сообщили, что надеются, что Арсен Аваков не будет главой Министерства внутренних дел Украины.

Об этом заявил четвертый номер в списке «Слуги народа» Давид Арахамия, сообщает Hromadske.ua.

«Я надеюсь, что нет (не будет министром внутренних дел). Хотя он много на избирательном процессе помогал, и все признали, что это были лучшие выборы», - заявил Арахамия.

Он также добавил, что на должность главы правительства партия «Слуга народа» рассматривает 3-4 кандидатуры, в частности Андрея Коболева, Юрия Витренко и Александра Данилюка.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатуру нового премьер-министра объявят в течение месяца.