«Партия Шария» и другие «непроходные» политсилы будут получать регулярное финансирование из Госбюджета

Политические партии, которые на парламентских выборах получают поддержку более 2% избирателей, получат финансирование из государственного бюджета.

По данным экзит-полов за 21 июля, среди них окажется и партия Анатолия Шария, отмечает Радио Свобода.

Согласно данным Национального экзит-пола, «Партия Шария» получает более 3% голосов избирателей.

Всего на государственное финансирование, по предварительным данным, могут претендовать до 11 партий – от лидера гонки «Слуги народа» (44,2%) до «Радикальной партии Олега Ляшко» (2,8%), «Украинской стратегии Гройсмана» (2,2% ) и «Свободы» (2,1%).

Как отмечает Hromadske.ua, государство ежегодно платит миллионы гривен поддержки партиям, которые на выборах набрали более 2% - размер зависит от количества голосов, которые получила политсила.

«Слуге народа» будут платить примерно 537 миллионов гривен в год, а партии блогера Шария - 38 миллионов гривен.

Напомним, в Украине и, в частности, в Николаевской области 21 июля проходят внеочередные парламентские выборы.