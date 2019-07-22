Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала 6,3% бюллетеней - лидирует «Слуга народа»

В Украине 21 июля прошли внеочередные парламентские выборы.

Половина депутатов (225) пройдет в Верховную Раду по партийным спискам, еще 199 изберут по мажоритарным округам. Напомним, что на 26 мажоритарных округах, которые расположены на оккупированной территории, в Крыму и на Донбассе, выборы не состоятся.

Всего в выборах по партийным спискам участвовали 22 партии. Для попадания в Раду им необходимо было набрать как минимум 5% голосов. Победителем на мажоритарном округе станет кандидат, который наберет голосов больше, чем его конкуренты.

По данным экзит-пола в Верховную Раду прошли пять партий - "Слуга народа" (44,2%), "Оппозиционная платформа - "За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%), а также партия "Голос" (6,5%). О том, как проходил день выборов Украине, вы можете прочитать здесь.

Редакция «Преступности.НЕТ» в этой новости следит за ходом голосования и подсчетом голосов во всей Украине.

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01:42 Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 6,3% протоколов на выборах в Парламент. С 41,2% лидирует "Слуга народа".

О том, как проходили выборы в Николаеве и области, вы можете прочитать здесь, за подсчетом голосов следите по этой ссылке.