Пожар на украинском траулере: погиб моторист, судно продолжает гореть

Украинский океанский траулер «Иван Голубец» (зафрахтован латвийским бизнесменом украинского происхождения, ходит под флагом Грузии) продолжает гореть у берегов Мавритании.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на членов экипажа судна, на борту которого в момент возгорания находилось 90 человек — граждане Украины и России.

Ранее сообщалось, что у берегов Западной Африки 20 июля загорелся украинский траулер «Иван Голубец», после чего пропал один член экипажа.

Пожар начался вчера в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер «Марша Крылов».

Погиб один моторист, есть пострадавшие.

«Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда было решено организовать спасательную операцию силу других траулеров, ведущих промысел в этом районе, — говорит очевидец происшествия. — Судно «Капитан Сухондяевский» сумело завести швартовый конец и взять «Голубец» на буксир, однако в процессе буксировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку. Судно выгорело практически полностью и продолжает гореть. Восстановлению оно, скорее всего, не подлежит. На нем находится дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции. Владелец (или фрахтователь? Юридический статус судна не очень понятен, — Ред.) заявил, что все убытки будут покрыты за счет экипажа».

Напомним, как 27 мая, в российском порту Североморска загорелся десантный корабль Северного флота «Митрофан Москаленко».