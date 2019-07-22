Кандидаты в нардепы Козырь и Бондаренко признали, что проиграли на выборах оппонентам от «Слуги народа»

Действующий нардеп Верховной Рады Украины от «БПП» Борис Козырь и экс-нардеп от «Партии регионов» Елена Бондаренко признали свой проигрыш перед оппонентами от партии «Слуга народа» на внеочередных парламентских выборах, которые прошли 21 июля.

Об этом они написали на своих страницах в Facebook.

Как известно, Борис Козырь шел кандидатом в нардепы по 127 округу, однако по округу победил его оппонент - кандидат от «Слуги народа» Александр Пасечный.

«Голосование закончилось! Ждем официальных результатов. Сегодня на выборах по 127 округу победил кандидат от «Слуги народа» Александр Пасечный. Получив первые данные экзит-полла от своего штаба, я уже позвонил ему и поздравил с победой. Но повторю это здесь. Я пожелал ему стать эффективным депутатом для всех жителей Николаевской области», - написал Борис Козырь в Facebook.

Также свое поражение признала скандальная экс-нардеп Елена Бондаренко, которая баллотировалась в Верховную Раду от 131 округа, но больше голосов получил кандидат от «Слуги народа», то есть Артем Чорноморов.

«131 округ. Предварительный результат - 50% за Зе-кандидата. Ну, что ж. Избиратели решили, что им мало над собой экспериментов. И выбрали слуг-либертарианцев. Замечу, что в мире нет стран, исповедующих либертарианство. Нет стран, где либертарианцы полностью руководят страной. Поэтому Украина - это первая страна, где власть будет пользоваться и внедрять эту идеологию в жизнь. Такой себе эксперимент в лаборатории с 30-миллионным населением. Готовьтесь. Будут отбирать последнее. И не говорите, что вы это не выбирали», - написала Елена Бондаренко.

Также она отметила, что победителю будет нелегко, ведь на округе довольно много проблем, которые предстоит решить.

«Победителю будет нелегко: 131 округ сложный, за кампанию накопилось сотни две разных просьб и обращений. Теперь это - обязанность победителя от «Слуги народа», поскольку полномочия решить данные задачи дает только мандат. А я остаюсь просто гражданкой нашей страны, такой же как миллионы украинцев. Больше всех обрадовалась семья: она теперь не будет делить меня с избирателями», - подытожила она.

Как известно по предварительным подсчетам на парламентских выборах больше всего голосов получила партия «Слуга народа» и ее кандидаты-мажоритарщики.