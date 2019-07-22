«Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии»: Садовой решил уйти с поста главы «Самопомощи»

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Городской голова Львова Андрей Садовой решил уйти с поста главы партии.

Об этом он заявил в эфире ТСН.

«Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень трудно. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя», - отметил Садовой.

В то же время имя следующего главы он не назвал, но отметил, что остаётся членом партии.

«Наверное мы не учли определенные тренды, наверное мы были мало популистскими. Мы говорили правду, а правда не всегда нравится», - сказал он. 

Ранее сообщалось, что Зеленский и Богдан считают, что СБУ должна расследовать «мусорную блокаду» Львова.

Мила Волкова

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