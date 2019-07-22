«Я уважаю и ценю выбор каждого из вас», – нардеп Жолобецкий поблагодарил николаевцев за участие в выборах

Кандидат в народные депутаты от 129-го избирательного округа, действующий нардеп Александр Жолобецкий поблагодарил своих избирателей за поддержку.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

«Благодарю каждого, кто поддерживал и поддерживает меня. Поздравляю всех избирателей со сделанным волеизъявлением! Нам многое удалось сделать за прошедшие годы и я искренне желаю новому избраннику сделать ещё больше на благо людей. Я уважаю и ценю выбор каждого из вас. И, помните, что многое зависит от нас самих, от наших поступков. Ведь, наши поступки – это наше лицо!» – написал Жолобецкий.

Как известно, по результатам предварительного подсчета, на всех шести округах Николаевской области побеждают кандидаты от «Слуги Народа».