«Я уважаю и ценю выбор каждого из вас», – нардеп Жолобецкий поблагодарил николаевцев за участие в выборах

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Кандидат в народные депутаты от 129-го избирательного округа, действующий нардеп Александр Жолобецкий поблагодарил своих избирателей за поддержку.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

«Благодарю каждого, кто поддерживал и поддерживает меня. Поздравляю всех избирателей со сделанным волеизъявлением! Нам многое удалось сделать за прошедшие годы и я искренне желаю новому избраннику сделать ещё больше на благо людей. Я уважаю и ценю выбор каждого из вас. И, помните, что многое зависит от нас самих, от наших поступков. Ведь, наши поступки – это наше лицо!» – написал Жолобецкий. 

Как известно, по результатам предварительного подсчета, на всех шести округах Николаевской области побеждают кандидаты от «Слуги Народа».

Анатолий Чубаченко

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