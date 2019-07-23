В Гонконге «титушки» с дубинками избили 45 человек в метро – они приняли их за участников акций протеста

После акции протеста в Гонконге вооруженная дубинками толпа напала на людей на станции метро Yuen Long. Госпитализированы 45 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «CNN».

Нападавшие избили людей, потому что посчитали их демонстрантами, возвращающимися с акции: люди в вагоне и на станции метро были в одежде черного цвета – цвета протеста в Гонконге. По данным CNN, полиция никого не арестовала: власти заявили, что у сотрудников, которые отвечали за место происшествия, не было с собой снаряжения, и они ждали подкрепления.

Инцидент произошел после массового столкновения протестующих и полиции в центре города. Участники акции напали на здание канцелярии правительства Китая: забросали черной краской национальный герб, исписали стены оскорблениями и пытались ворваться в ведомство. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Третья за последние месяцы акция протеста в Гонконге началась в воскресенье, 21 июля. Участники прошли по согласованному маршруту, а потом начали блокировать дороги. По оценкам организаторов, на улицы вышли более 400 тысяч человек, полиция говорит о 138 тысячах участников. Ранее людям удалось заблокировать административные учреждения, в том числе парламент.

Snippet of a live broadcast from lawmaker Lam Cheuk ting, showing self-professed pro-Gov't mobsters attacking passengers in train cars at #MTR #YuenLong Stn. #HongKong has 1 of the world's highest cop to population ratio. Where were @hkpoliceforce? Lam was injured as shown live. pic.twitter.com/Aq5JmJlf5u — Ray Chan (@ray_slowbeat) July 21, 2019

Массовые акции проходят против законопроекта об экстрадиции. Его принятие позволит властям выдавать правительству скрывающихся в Гонконге китайцев, которые ранее бежали с материка. После первой волны протестов власти заявили, что законопроект заморожен, сейчас активисты требуют его полной отмены.

Напомним, что в феврале 2014 года в Николаеве толпа пророссийско настроенных молодчиков окружила сторонников Майдана и хотела их избить дубинками. После того как полиция эвакуировала майдановцев, их агрессивные противники разбили троллейбус.