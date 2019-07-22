«ОПОРА» считает, что для проведения внеочередных местных выборов нет юридических оснований

Ольга Айвазовская В гражданской сети «ОПОРА» считают, что нет юридических оснований для проведения внеочередных местных выборов.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Заявления о проведении возможных внеочередных выборов для нас по состоянию на сейчас являются юридически необоснованными, и мы очень надеемся, что Украина все-таки сделает паузу, чтобы демократический институт выборов не стал лишь предпосылкой для перезагрузки власти», - сказала председатель правления организации Ольга Айвазовская.

Она подчеркнула, что у демократического института есть другие задачи, а не только подгонка демократических процессов под текущие рейтинги политических партий, что часто является «опасной тенденцией».

Тем не менее, Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в штабе партии «Слуга народа» намекнул, что досрочные местные выборы в Украине возможны. Также, ранее сообщалось, что согласно данным опроса Центра аналитических исследований большинство жителей Николаев выступают за проведение досрочных выборов в местные советы после проведения парламентских выборов.