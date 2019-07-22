«Страна требует полного изменения власти на всех уровнях», - мэр Днепра призвал Зеленского провести досрочные местные выборы

В понедельник, 22 июля, мэр Днепра Борис Филатов выступил с экстренным заявлением. Городской голова обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой провести досрочные выборы в местный совет.

Об этом сообщает Информатор.

Свое мнение он объяснил тем, что результаты выборов в Верховную Раду наглядно показали, что страна требует полного изменения власти на всех уровнях.

- Результат выборов показал, что появилась политическая сила, которая может самостоятельно устанавливать правила игры. Это и большая ответственность, и кредит доверия. Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Местные власти должны пройти экзамен на соответствие и это можно сделать только на досрочных местных выборах, перезагрузив систему. С досрочными выборами лучше не затягивать, так как они покажут, кто пользуются поддержкой населения, а кто пришел во власть для того, чтобы решать личные финансовые проблемы. Власть должна избавиться от криминальных кланов и дельцов, — сказал Филатов, обращаясь к Зеленскому.

Городской голова Днепра также призвал как можно скорее завершить реформу децентрализации. Для этого, по мнению Филатова, нужно принять кодекс о местном самоуправлении и внести изменения в Конституцию.

- Основными задачами я вижу передачу экологического контроля громадам, так как именно мы, а не чиновники из Киева, вдыхают выбросы промышленных предприятий. Местным общинам нужно передать местные налоги. Нам следует создать муниципальную полицию общественного порядка, которая будет подчиняться местным властям,- заявил Филатов.

Мэр также подчеркнул, что необходимо сократить количество депутатов, работающих в местном совете. По мнению Филатова депутатов должно быть меньше в 2-3 раза.

Напомним, ранее Президент Зеленский намекнул, что досрочные местные выборы возможны.

Ранее сообщалось, что согласно данным опроса Центра аналитических исследований большинство жителей Николаев выступают за проведение досрочных выборов в местные советы после проведения парламентских выборов.

Отметим, что будучи с визитом в Николаеве Владимир Зеленский заявил, что о досрочных выборах в местные советы говорить пока рано.