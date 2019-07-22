«Реальный шаг, чтобы положить этому конец», - Зеленский подписал закон о противодействии рейдерству

Президент Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для надлежащей защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.

«Вопрос рейдерства стал одним из самых болезненных для бизнеса. По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысячи захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или «дыры» в реестре. Схемы разные, а суть одна. Сегодняшнее решение — это реальный шаг, чтобы положить этому конец», — сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук.

Он отметил, что проблема рейдерства не нова. До сих пор в ручном режиме проводилось отключение недобросовестных регистраторов, однако рейдерство оставалось. Поэтому указ, среди прочего, предусматривает разработку и принятие в ближайшее время законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющих рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость.

В частности, предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.

Среди ключевых технологических изменений — автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, который будет просматривать транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП).

Все эти изменения помогут предпринимателям вести бизнес безопасно и минимизировать риски рейдерства в Украине.

Напомним, ранее у Зеленского заявили о раскрытии схемы, по которой силовики вымогают деньги у бизнесменов.